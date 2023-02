Wpływy z „podatku od VOD” w 2022 roku. Kwota robi wrażenie!

Podatek od VOD wprowadzono w 2020 roku w ramach projektu tarczy 3.0. Przychód z niego jest przekazywany do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wiemy już, ile złotych otrzymał PISF w 2022 roku – kwota ta opiewa na dziesiątki milionów złotych. Ile konkretnie wynosi suma wartości danin?

Wszędzie podatki…

Jakkolwiek nasz portal zajmuje się głównie rynkiem urządzeń mobilnych oraz szeroko pojętą technologią (choć więcej na ten temat możecie przeczytać na oiot), to czasami zdarzy nam się informować Was również o innych rzeczach. Zapowiedzi nowych podatków, o ile dotyczą elektroniki lub tematu pokrewnego, to jedna z nich. Przykładem niech będzie niedawny podatek od zbiórek internetowych…

Jeśli jednak wydaje Wam się, że tylko nasz rząd miewa dziwne pomysły, dotyczące opodatkowywania, to jesteście w ogromnym błędzie! Słyszeliście może o podatku od linków? Albo o jeszcze lepszym podatku, tym razem od SMS-ów? Jeśli nie, to polecam o nich przeczytać, człowiek nie jest pewien, czy ma się śmiać, czy płakać.

…także od VOD

Wróćmy jednak do tematu przewodniego tego artykułu, jakim jest wpływ do budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zapewniony przez wspomniany w tytule podatek. Zacznijmy od tego, że są to pieniądze, jakie muszą zapłacić właściciele serwisów streamingowych (takich jak, chociażby, Netflix, Disney+, czy Amazon Prime Video). Kwota ma być równa 1,5% przychodów platformy, które generowane są z reklam lub subskrypcji – zależnie od tego, które są wyższe.

Opłata jednak nie obowiązuje serwisów, których liczba użytkowników jest mniejsza, niż 1% osób korzystających z połączenia internetowego w Polsce. Jeśli chodzi o wartości liczbowe, mowa o serwisach mających mniej niż 77 tysięcy użytkowników.

Popularność serwisów streamingowych w Polsce bardzo się zmieniła od 2021 roku… (źródło: JustWatch)

Wielomilionowe przychody

Znamy wartość kwoty, jaką otrzymał Polski Instytut Sztuki Filmowej za cały 2022 rok od platform oferujących wideo na żądanie!

Jak donoszą Wirtualne Media, konto Polskiego Instytutu Sztuki filmowej, zostało zasilone w 2022 roku zawrotną kwotą 32768674,54 złotych! Słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze. To niemal połowa z kwoty, jaką dostał PISF od początku obowiązywania podatku!

Ciekawe, czy w 2023 roku wartość ta będzie jeszcze wyższa…?