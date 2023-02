Jesteś abonentem Canal+ i korzystasz z Viaplay? Koniecznie musisz wiedzieć o tej zmianie

Abonenci Canal+, którzy u operatora wykupili również dostęp do serwisu streamingowego Viaplay, muszą przygotować się na sporą zmianę, która wchodzi w życie już w sobotę 11 lutego. Chodzi o nowy sposób oglądania meczów Premier League i Bundesligi.

Niedługo podwyżki oraz nowy pakiet Viaplay

Jeśli zastanawiacie się nad wykupieniem dostępu do platformy Viaplay, to nie mamy dla Was dobrych informacji. Przypomnijmy, że już w zeszłym roku serwis ogłosił spore podwyżki, które będą obowiązywać już od 1 marca 2023 roku.

Do tej pory każdy klient, który zdecydował się na pakiet odnawialny automatycznie, co miesiąc musiał płacić 34 złote. Od marca cena ta wzrośnie do 55 złotych za każdy miesiąc.

Istnieje jednak możliwość, by nieco zaoszczędzić. Użytkownicy mogą też zapłacić za cały rok korzystania z platformy Viaplay z góry 528 złotych – wówczas za miesiąc wyjdzie 44 złote. Nietrudno policzyć, że w tym przypadku oszczędność w stosunku do nowej miesięcznej ceny abonamentu wyniesie w skali roku 132 złote.

Aktualna oferta Viaplay (fot. Tabletowo.pl)

Na platformie pojawi się również całkowicie nowy pakiet nazwany Filmy i seriale”, który będzie kosztować 15 złotych miesięcznie. Najtańszy pakiet serwisu będzie natomiast dawał dostęp do całej zawartości platformy, jednak bez transmisji sportowych. Ma być dostępny od 9 marca 2023 roku.

Warto przypomnieć, że Viaplay zasłynęło na naszym rynku przede wszystkim z powodu niedziałających transmisji meczów, które w pewnym momencie mogliśmy nazwać już „sagą problemów”, która powtarzała się niemal co weekend.

Ważna zmiana wchodzi w życie

Od soboty, 11 lutego, abonenci Canal+ korzystający z serwisu streamingowego Viaplay, będą mogli oglądać mecze Premier League i Bundesligi tylko za pośrednictwem aplikacji. Wcześniej transmisje były dostępne na kanałach 981-987 w dekoderach Canal+ i w aplikacji Canal+ online. Od grudnia z aplikacji Viaplay można korzystać na dekoderach 4K UltraBox+ i 4K DualBox+. Aby ją uruchomić, wystarczy wybrać kanał 90 w tych urządzeniach.

Rzecznik prasowy Canal+, Piotr Kaniowski w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl poinformował o przyczynach zmiany sposobu oglądania meczów Premier League oraz Bundesligi: