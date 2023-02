Szykuje się spora zmiana na TikToku. Ucieszy wielu użytkowników

TikTok to jedna z najpopularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się platform społecznościowych na świecie. Co pewien czas serwis wprowadza nowe funkcji dla swoich użytkowników. Teraz pojawiają się informacje, że TikTok zamierza wprowadzić kilka nowości – wśród nich znajdzie się funkcja automatycznego scrollowania filmów.

Nowości na TikToku

Na początku tego miesiąca TikTok wprowadził nowe zasady, by lepiej radzić sobie z użytkownikami zachowującymi się wbrew regulaminowi. Obecnie, jeśli zamieścisz coś, co łamie regulamin, nie tylko twój materiał lub komentarz zostanie usunięty. Użytkownicy mogą także otrzymać punkty karne, których liczba uzależniona jest od powagi naruszenia zasad – podobnie jak punkty karne przyznawane kierowcom za wykroczenia drogowe. Jednak w przeciwieństwie do tych drogowych, wirtualne punkty karne znikają dużo szybciej – już po 90 dniach. Kiedy suma punktów karanych osiągnie określoną wartość, konto użytkownika zostanie zablokowane.

Teraz TikTok rozpoczął testowanie nowych funkcji swojej platformy, o czym informują użytkownicy. Na swoim Twitterze poinformował o tym także Matt Navarra. Według niego platforma przygotowuje się do wprowadzenia trzech nowych funkcji, które będą naprawdę przydatne dla wielu twórców, ale też zwykłych użytkowników.

Pierwszą z nowości ma być pojawienie się przycisku edycji postów. Do tej pory, jeśli twórca zapomniał umieścić czegoś w opisie filmu, musiał usunąć materiał, by to poprawić, a następnie jeszcze raz wstawić jego poprawną wersję. Niedługo ma się to zmienić, właśnie dzięki nowej funkcji, która pozwoli edytować np. opisy filmów już po ich opublikowaniu.

Funkcja edytowania posta (źródło: Twitter @MattNavarra)

Kolejną spodziewaną nowością ma być możliwość zapisywania TikToków w urządzeniu bez znaku wodnego platformy. Z jednej strony to bardzo przydatne dla użytkowników, ponieważ będzie można udostępnić materiał w innych mediach społecznościowych bez irytującego znaku wodnego serwisu. Z drugiej strony może to prowadzić do licznych nadużyć dotyczących praw autorskich.

Na to czekało wiele osób. Automatyczne scrollowanie

Jeśli już teraz czujecie się nieco uzależnieni od TikToka, to nie mamy dla Was dobrych wieści, ponieważ ta funkcja może pogłębić Wasz nałóg. Chodzi o funkcję automatycznego przewijania (scrollowania) filmów. Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie działa testowane przez platformę rozwiązanie. Obecnie materiały na Tiktoku odtwarzane są w pętli, po zakończeniu filmu automatycznie włącza się on od początku. Bardzo możliwe, że po prostu zamiast tego serwis będzie automatycznie przełączać użytkowników do kolejnego wideo.

Funkcja automatycznego przewijania (źródło: Twitter @MattNavarra)

Na tę funkcję czekało wielu użytkowników. Jeśli korzystacie z tej platformy, to z pewnością spotkaliście się z komentarzami oraz filmami mówiącymi o tym, że TikTokowi brakuje tylko jednego – automatycznego scrollowania. Nowa funkcja może być bardzo przydatna na przykład, jeśli oglądacie TikToki podczas gotowania. Automatyczne przewijanie rozwiąże sporo problemów takich użytkowników. Budzi ona jednak również spore kontrowersje, ze względu na to, że najmłodsi będą spędzać na platformie jeszcze więcej czasu. Jest to szczególnie istotne w obliczu tego, że cały czas trwa dyskusja o wpływie TikToka na zdrowie psychiczne dzieci.