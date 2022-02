Kiedy HBO Max w Polsce? My już to wiemy! Jest świetna promocja na start

O wejściu HBO Max do Polski mówi się już od wielu miesięcy, lecz wciąż nie wiedzieliśmy, kiedy nowa platforma VOD (and. Video On Demand, pol. wideo na żądanie) zostanie oficjalnie uruchomiona w kraju nad Wisłą. Teraz już to wiemy i przy okazji poznaliśmy szczegóły bardzo atrakcyjnej promocji na start!

HBO Max w Polsce od 8 marca 2022 roku wraz z super promocją na start!

Mieszkańcy Polski nie mogą narzekać na brak różnorodności – mają do dyspozycji mnóstwo różnych serwisów VOD, w tym HBO GO, CANAL+ online, Netflix, Player, CDA.pl, Amazon Prime Video czy Viaplay. A to tylko garstka ze wszystkich, dostępnych oficjalnie w Polsce platform.

Już 8 marca 2022 roku na polskim rynku pojawi się kolejna – HBO Max, która zastąpi HBO GO. Aktualnie subskrypcja HBO GO kosztuje 24,90 złotych miesięcznie. Dostęp do HBO Max będzie natomiast kosztował 29,99 złotych co miesiąc, jednak platforma przygotowała dla klientów bardzo atrakcyjną promocję na start.

Osoby, które zdecydują się wykupić subskrypcję do 31 marca 2022 roku, otrzymają stały rabat na abonament w wysokości 33% na zawsze. A jako że początkowo dostęp do HBO Max ma kosztować 29,99 złotych miesięcznie, klienci zapłacą tylko 19,99 złotych co miesiąc.

Serwis zastrzega jednak, że warunkiem utrzymania zniżki jest zachowanie ciągłości subskrypcji. Jeśli więc ktoś anuluje ją w jakimś momencie (można to zrobić w każdej chwili) i potem aktywuje ponownie, nie będzie mógł już liczyć na rabat dla klientów, przygotowany w ramach oferty na start HBO Max w Polsce.

Co więcej, HBO Max informuje również, że zniżka „jest naliczana wyłącznie od aktualnie obowiązującej ceny miesięcznej, która z czasem może ulegać zmianom”. Oznacza to, że cena w wysokości 29,99 złotych miesięcznie na start zapewne nie będzie obowiązywała zawsze – HBO daje do zrozumienia, że klienci mogą spodziewać podwyżek w przyszłości.

Mimo wszystko to bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ 33% zniżki to sporo i zawsze będzie się bardziej opłacało niż płacić regularną cenę. HBO Max będzie dostępne m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://www.hbomax.com/pl/pl, a także na urządzeniach mobilnych. Więcej szczegółów zapewne poznamy w momencie oficjalnego startu platformy w Polsce.