Twój e-PIT za 2022 rok będzie dostępny już od 15 lutego. Jak się rozliczyć?

Godzina zero wybije już o północy – 15 lutego 2023 roku e-Urząd Skarbowy udostępni bowiem rozliczenie za 2022 rok kalendarzowy. Jak szybko rozliczyć się za 2022 rok? Co dzięki temu można zyskać?

Twój e-PIT za 2022 rok będzie dostępny już od 15 lutego 2023 roku

Już 15 lutego 2023 roku e-Urząd Skarbowy udostępni wstępnie przygotowane rozliczenie podatkowe za ubiegły rok kalendarzowy. To już kolejny rok, kiedy polscy podatnicy mogą skorzystać z takiego udogodnienia (dokładnie piąty z rzędu), dzięki któremu mają możliwość znacznie szybciej rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i tym samym szybciej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, jeśli tak wyjdzie z rozliczenia. Jak to zrobić?

Aby skorzystać z usługi, należy wejść na stronę internetową https://www.podatki.gov.pl/ i zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszym jest platforma login.gov.pl, na której można się zalogować profilem zaufanym, bankowością elektroniczną oraz e-dowodem. Drugi to aplikacja mObywatel. Jeśli chcecie zalogować się na komputerze – musicie zeskanować kod QR za pomocą smartfona, wcześniej przechodząc do sekcji mObywatel i wybierając opcję Przekaż na dole. Jeśli zaś zamierzacie zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na smartfonie, musicie przepisać kod weryfikacyjny, wyświetlony na stronie e-US.

Ostatnią metodą logowania są tzw. dane autoryzujące – trzeba wpisać numer PESEL lub NIP i wpisać kwotę łącznego przychodu z zeznania za 2021 rok oraz z jednej, dowolnej informacji od płatnika za 2022 roku, a następnie potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2021 rok. To zdecydowanie najmniej wygodna metoda, ale są osoby, które nie mają możliwości skorzystać z innej, dlatego dobrze, że istnieje i taka możliwość. Co ważne: podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 roku nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Do 14 lutego 2023 roku logowanie do usługi Twój e-PIT nie jest jednak możliwe, bowiem od 3 lutego br. trwają prace serwisowe związane z udostępnieniem od 15 lutego zeznań za 2022 rok.

Jakie zeznania za 2022 rok będą wstępnie przygotowane w usłudze?

Od 15 lutego 2023 roku zostaną udostępnione następujące, wstępnie wypełnione formularze:

PIT-37 i PIT-38,

PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego

oraz – po raz pierwszy – PIT-DZ, tj. informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

We wstępnie przygotowanych rozliczeniach uwzględnione będą:

informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

oraz informacje będące w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej, takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy czy ulga na dzieci.

Osoby, rozliczające się na drukach PIT-37 i PIT-38, teoretycznie nie muszą nic robić, ponieważ przygotowane dla nich zeznania zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 roku, kiedy to mija termin ich składania. Warto jednak do nich zajrzeć, żeby dodać ewentualne ulgi i wskazać wybraną organizację pożytku publicznego jako beneficjenta 1,5% podatku (jeśli ktoś jeszcze tego nigdy nie robił).

A nawet jeśli nie trzeba nic dodawać czy zmieniać, warto jak najwcześniej zaakceptować formularz, żeby szybciej dostać zwrot nadpłaconego podatku. W przypadku skorzystania z internetowej usługi zwrot zostanie wypłacony w ciągu 45 dni, podczas gdy po złożeniu papierowego rozliczenia są na to 3 miesiące (choć warto tu wspomnieć, że w tym roku można po raz pierwszy w historii zrobić to w dowolnym Urzędzie Skarbowym).

Podatnicy, rozliczający się na pozostałych formularzach, tj. PIT-28 i PIT-36, muszą samodzielnie je złożyć, ponieważ nie zostaną one automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 roku, gdyż najczęściej wymagają uzupełnienia brakującymi informacjami. W sytuacji, gdy podatnik będzie musiał zapłacić podatek, otrzyma numer swojego własnego mikrorachunku, na który musi przelać należną kwotę. Jeśli zaś dopłacić będą musiały osoby, których zeznanie zostało automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 roku, w ciągu miesiąca otrzymają informację o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT cieszy się coraz większą popularnością

Po raz pierwszy wstępnie wypełnione zeznania podatkowe zostały udostępnione w ramach tej usługi w 2019 roku – wówczas złożono w niej ~7 mln deklaracji. Rok później było to już ~9 mln, w 2021 roku – ~10 mln, a w 2021 roku już ~11,8 mln. Jak widać, jest ona coraz popularniejsza wśród podatników w Polsce, o czym świadczy również fakt, że często początkowo występują problemy z dostępem do niej, bowiem wiele osób chce jak najszybciej rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, żeby mieć to z głowy i jak najszybciej dostać zwrot podatku za poprzedni rok.

W tym roku przygotowano rozliczenie za 2022 rok dla ponad 24 mln podatników. Co ważne: zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP będą dostępne tylko w tej usłudze, natomiast pozostałe, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, również w systemie e-Deklaracje na podatki.gov.pl.