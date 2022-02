Twój e-PIT już czeka na Ciebie. Rozlicz się dziś, szybciej dostaniesz zwrot

Kolejny rok Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniają Twój e-PIT, czyli gotowe rozliczenie podatkowe za poprzedni rok. Osoby, które rozliczą się już dziś, szybciej dostaną zwrot nadpłaconego podatku.

Reklama

Twój e-PIT za 2021 rok już czeka na Ciebie. Rozlicz się dziś, szybciej dostaniesz zwrot

Aby rozliczyć się przez internet za 2021 rok, trzeba wejść na stronę podatki.gov.pl, a następnie kliknąć przycisk „Dowiedz się więcej”. W kolejnym kroku trzeba się zalogować do e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić przez login.gov.pl, korzystając z Profilu Zaufanego, e-dowodu osobistego lub bankowość elektroniczną (wybrane banki, m.in. PKO BP i Pekao S.A.), a także poprzez aplikację mObywatel lub dane autoryzujące, tj. PESEL lub NIP i kwoty przychodu.

Twój e-PIT (źródło: podatki.gov.pl)

Po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego, do wyboru są różne usługi, w tym Twój e-PIT za 2021 rok. W tym miejscu warto podkreślić, że Ministerstwo Finansów przygotowało gotowe rozliczenia PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36. Osoby, które powinny złożyć inny dokument, nie mogą tego zrobić przez usługę Twój e-PIT.

Po przejściu do usługi, wyświetli się rozliczenie za 2021 rok. W tym miejscu można wybrać, czy chce się rozliczyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W systemie będą już wszystkie dokumenty źródłowe, tj. rozliczenia podatkowe, na podstawie których Ministerstwo Finansów przygotowało zeznanie podatkowe za ubiegły rok.

W usłudze Twój e-PIT można zobaczyć, ile wyniósł dochód i podatek za 2021 rok, a także dodać ulgi i odliczenia. A tych jest sporo, m.in. ulga na dzieci, ulga dla młodych, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, ulga termomodernizacyjna, ulga uczniowska, ulga aktywizacyjna, ulgi mieszkaniowe, wpłaty na IKZE i darowizny (w tej pozycji odlicza się dar krwi).

Usługa Twój e-PIT pozwala również wybrać organizację pożytku publicznego, aby przekazać jej 1% podatku (podatnika nic to kosztuje, więc warto to zrobić), a także rachunek bankowy do ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku. W tym miejscu warto zauważyć, że im wcześniej ktoś złoży zeznanie podatkowe za 2021 rok przez Twój e-PIT, tym szybciej dostanie zwrot podatku – maksymalnie w ciągu 45 dni. Dla porównania, w przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Twój e-PIT można odrzucić lub zaakceptować i wysłać (po ewentualnej korekcie). Za 2021 rok trzeba się rozliczyć do 2 maja 2022 roku, ponieważ 30 kwietnia to sobota. Po tym terminie Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Jeśli ktoś zatem rozlicza się w ten sposób i nie złoży zeznania osobiście, zostanie automatycznie rozliczony przez urząd.

Jeśli natomiast komuś wyniknie podatek do zapłaty, będzie miał wskazany swój osobisty mikrorachunek podatkowy, aby mógł wygodnie dokonać płatności online. W przypadku, gdy podatnik wcześniej nie podejmie żadnych działań i jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2022 roku, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Z kolei zeznanie PIT-28 można składać przez Twój e-PIT do 28 lutego 2022 roku, a PIT-36 do 2 maja br. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane przez Krajową Administrację Podatkową, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają uzupełnienia ze strony podatnika. Warto o tym pamiętać!