e-Urząd Skarbowy udostępnił nową usługę. Może się przydać

Urząd Skarbowy online funkcjonuje już od trzech lat i cały czas rozszerza swoją ofertę usług (choć przez większość podatników wykorzystywany jest do zaakceptowania lub złożenia zeznania podatkowego – PIT). Teraz można korzystać z kolejnej, która może się przydać wielu osobom.

e-Urząd Skarbowy umożliwia wygenerowanie raportu podatnika

Raport podatnika powstaje na podstawie danych z Krajowej Administracji Skarbowej i zawiera przede wszystkim dane identyfikacyjne i adresowe podatnika oraz wybraną przez niego formę opodatkowania, a także informacje o wystąpieniu ewentualnych zaległości podatkowych i informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Ponadto podatnicy znajdą w nim szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych, dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym, wykaz pełnomocników i ich uprawnienia oraz informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej. Ministerstwo Finansów zastrzega jednak, że raport ma charakter wyłącznie informacyjny i może nie uwzględniać wszystkich posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową danych – służy do przekazywania podatnikom szczegółowych danych dotyczących ich statusu podatkowego.

Ponadto należy pamiętać, że raport jest dostępny tylko do północy dnia, w którym został wygenerowany i nie uwzględnia zmian, które mogły nastąpić w ciągu tego dnia – później jest kasowany. Raport podatnika tworzony jest jako plik PDF oraz w formie graficznej (tzw. kafli). Aby go pobrać, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl, a następnie wybrać zakładkę Raport podatnika z menu bocznego lub kliknąć przycisk Sprawdź raport na stronie głównej.

9 Ocena

e-Urząd Skarbowy udostępnia różne metody logowania. Można wykorzystać Profil Zaufany, aplikację mObywatel, mDowód lub bankowość elektroniczną. Raport podatnika może również wygenerować każdy Urząd Skarbowy w formie fizycznej. Aktualnie jest on dostępny wyłącznie dla przedsiębiorców, ale Ministerstwo Finansów planuje udostępnić go także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

e-Urząd Skarbowy udostępnia też szereg innych usług

Większość osób z pewnością kojarzy e-Urząd Skarbowy przez to, że co roku, od 15 lutego, można zaakceptować lub złożyć za jego pośrednictwem deklarację podatkową PIT i dzięki temu otrzymać szybciej zwrot nadpłaconego podatku. To jednak nie jedyna jego funkcjonalność.

e-Urząd Skarbowy wyświetla bowiem również informacje na temat aktów notarialnych podatnika i wystawionych mu mandatów. W pierwszym przypadku nie są to jednak wszystkie akty, a (jak wnioskuję po swojej historii) jedynie te, wobec których mogła zaistnieć konieczność zapłacenia podatku.