Niebywałe – płacenie podatków będzie wygodniejsze. Roczny PIT zapłacisz BLIK-iem

Już niebawem pracodawcy zaczną rozsyłać do pracowników informacje o przychodach w postaci PIT11. Tym samym rozpocznie się „sezon” na rozliczanie się poszczególnych podatników z właściwym urzędem skarbowym. W tym roku pojawiła się wyjątkowa zmiana. Podatki zapłacimy… BLIK-iem.

Podatki płacę BLIK-iem

W 2023 roku podatnicy rozliczający PIT z urzędem skarbowym lizną nieco nowoczesności. Dzięki przyjętej 20 grudnia ubiegłego roku ustawie o podatku akcyzowym (i kilku innych), która weszła w życie 1 stycznia, możliwe będzie opłacenie zobowiązań podatkowych BLIK-iem.

Wszyscy klienci będą mogli uregulować zobowiązania podatkowe w zakresie rozliczenia PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy, w tym Twój e-PIT, za pomocą BLIK-a. Ministerstwo Finansów

Choć w ostatnich latach, dzięki upowszechnieniu się bankowości mobilnej, opłacenie podatków po rozliczeniu PIT-u nie było specjalnie skomplikowane, teraz będzie jeszcze prostsze. Podamy kod BLIK i gotowe!

Kto skorzysta z tej możliwości? Otóż Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśnia, że z opłacenia podatku skorzystają zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy będą składać PIT28, PIT36, PIT37, PIT38 i PIT39.

Bez akcyzy dla samochodów hybrydowych

Resort finansów przygotował też uproszczenia dla kilku istotnych dziedzin związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii elektrycznej – na różnych płaszczyznach. Na przykład znowelizowano wymagania dotyczące ewidencji podmiotów produkujących energię elektryczną. Do 31 grudnia 2029 roku wydłużono też zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in o pojemności silnika spalinowego do 2000 cm3. Dotychczasowe zwolnienie z tej opłaty obowiązywało do końca 2022 roku.

Inne zmiany dotyczą rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej czy wydłużenia możliwości korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca 2023 roku.

Wydaje się, że z wszystkich tych rzeczy najbliższe nam jest właśnie płacenie podatków BLIK-iem. Zawsze coś.