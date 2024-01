Usługa „Twój e-PIT” będzie niedostępna w najbliższym czasie. To nie awaria

Jeśli korzystamy z usługi „Twój e-PIT” w serwisie gov.pl, powinniśmy wiedzieć o nadchodzącej przerwie w jej działaniu. Aż do połowy lutego nie będziemy mogli się do niej zalogować.

Twój e-PIT się ładuje

Ministerstwo Finansów informuje, że w najbliższych dniach nastąpi odłączenie usługi „Twój e-PIT” od działającej części e-Urzędu Skrabowego. Pozwoli to na przygotowanie zeznań podatkowych za 2023 rok dla wszystkich osób uprawnionych do skorzystania z tego narzędzia. Prace serwisowe będą prowadzone w dniach 2 do 14 lutego br. Usługa ma być ponownie dostępna od 15 lutego.

Serwis gov.pl zapewnia, że pozostałe usługi, jakie oferuje e-Urząd Skarbowy, będą przez cały czas dostępne. Warto jednak przygotować się na ewentualne niedogodności. Dlaczego?

W ubiegłym roku nie poszło tak łatwo

W 2023 roku, jeszcze zanim zaplanowano udostępnienie zeznań podatkowych w usłudze „Twój e-PIT”, prowadzono podobne prace serwisowe. Zresztą, tak samo jak rok wcześniej. I w każdym z tych wypadków, gdy przychodził dzień ponownego uruchomienia usługi, portal podatki.gov.pl przestawał działać – podobnie jak cała strona e-Urzędu Skarbowego. Przyczyną takiego obrotu spraw było ogromne zainteresowanie rozliczeniami.

Ciekawe, czy w tym roku Ministerstwo Finansów lepiej przygotuje się do wielkiego poserwisowego otwarcia usługi „Twój e-PIT”. A może ponownie będziemy oglądać planszę z napisem: Mamy przerwę w działaniu serwisu podatki.gov.pl? Wszystko się okaże 15 lutego.