Nawet Notatnik z Windowsa nie ucieknie przed sztuczną inteligencją

Nikt już chyba nie ma złudzeń co do tego, że Microsoft chce, by sztuczna inteligencja była wszędzie. Jego Copilot ostatecznie ma stać się centralnym punktem systemu operacyjnego, a póki co trafia do kolejnych aplikacji. Zaczęło się od przeglądarki Edge i pakietu Office, a następne w kolejce są edytory: Paint i… Notatnik.

Notatnik w Windows 11 też dostanie Copilota

Jeszcze kilka lat temu Notatnik był programem, którego funkcjonalność była ograniczona do absolutnego minimum. Choć nie brakowało osób ceniących w nim właśnie tę lekkość i prostotę, to ostatecznie nawet słowo „zacofany” nie byłoby przesadą. Stosunkowo niedawno Microsoft postanowił jednak go unowocześnić i podszedł do sprawy na poważnie. Edytor zyskał karty, licznik znaków, tryb nocny, rozbudowane ustawienia czcionki czy – jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało – cofanie o więcej niż tylko jeden krok.

Okazuje się, że na tym wcale się nie skończy. Notatnik został wybrany przez amerykańskiego giganta na kolejny program, który zostanie wzbogacony o funkcje bazujące na sztucznej inteligencji. Co niezbyt zaskakujące, z aplikacją zostanie zintegrowany chatbot Copilot. Jego podstawowe zadanie będzie podobne do tego, co widzieliśmy już w Wordzie czy Edge’u: pomoże nam zrozumieć wpisany lub wklejony tekst. Zapowiedź pojawiła się na blogu Windows Insider.

Po aktualizacji Notatnik zyska funkcję, która pomoże w szybkim zrozumieniu zawartości plików tekstowych. Dzięki opcji „Wyjaśnij za pomocą Copilota” możesz poprosić o wytłumaczenie znaczenia wpisów w plikach dziennika systemowego, danych fragmentów kodu lub jakiejkolwiek innej treści. Dave Grochocki – Principal Program Manager Lead (Windows Inbox Apps)

Tak to będzie wyglądać:

(źródło: Windows Insider Blog)

Z funkcji tej będzie można skorzystać na 2 sposoby. Pierwszy polega po prostu na zaznaczeniu tekstu, kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji „Wyjaśnij za pomocą Copilota”. Alternatywnie wystarczy wcisnąć skrót klawiszowy Ctrl + E, by wywołać to narzędzie.

Sztuczna inteligencja będzie wszędzie

Dodanie funkcji opartych na sztucznej inteligencji do Notatnika wydaje się naturalnym ruchem dla Microsoftu. Niekoniecznie jednak zostanie to ciepło przyjęte. Nawet pomimo ostatnich aktualizacji Notatnik wciąż bowiem pozostaje symbolem prostoty, a ta akurat opcja raczej nie wpisuje się w tę definicję.

No ale jak Microsoft coś sobie postanowi, to nic go od tego nie odwiedzie. A najwyraźniej postanowił wrzucić AI, gdzie tylko się da.

Ponieważ w Polsce Copilot nie jest zintegrowany z Windowsem, najpewniej zobaczymy tę zmianę w Notatniku dopiero wtedy, gdy czatbot zostanie oficjalnie wdrożony do systemu Windows 11 w Europie.