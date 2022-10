TVP VOD w zupełnie nowej odsłonie. Tyle zapłacisz za dostęp

Serwis TVP VOD jest dostępny dla użytkowników od dawna, ale teraz całkowicie zmieniono model, w jakim funkcjonuje. Wprowadzono system subskrypcji, jednocześnie pozostawiając darmowy dostęp dla opłacających abonament RTV.

Oferta TVP VOD

Przyznaję się – zdarzyło mi się w (dalekiej) przeszłości wejść na stronę www.vod.tvp.pl, ale zupełnie nie pamiętam, jak ten serwis wyglądał wcześniej. Obecnie jego layout jest jednak bardzo przyjemny dla oka – poruszanie się po nim jest łatwe i bez większego problemu można przejrzeć ofertę oraz znaleźć coś interesującego do obejrzenia. Pod względem interfejsu platforma Telewizji Polskiej nie odbiega w żaden sposób od innych serwisów VOD, dostępnych w Polsce i to zdecydowanie należy zaliczyć na plus.

Użytkownik może szukać czegoś do obejrzenia na stronie głównej lub – jeśli interesuje go coś konkretniejszego – w kategoriach. A tych jest w sumie siedem: Seriale, Filmy, Programy, Dokumenty, Dla dzieci, Teatr i News. Ponadto w każdej kategorii można ograniczyć wybór do – na przykład – jednego gatunku filmu albo serialu bądź tematu informacji lub rodzaju przedstawienia teatralnego.

Ile kosztuje subskrypcja TVP VOD?

Wybrane treści można oglądać bez żadnej subskrypcji – wystarczy się zalogować, ale wiąże się to z koniecznością obejrzenia przy okazji reklam. Ponadto można też wykupić jednorazowy dostęp na 48 godzin do wybranych treści. Nowością są jednak plany subskrypcyjne w czterech wariantach.

TVP VOD umożliwia wykupienie subskrypcji na 30 dni za 9,99 złotych, na 90 dni za 14,99 złotych, na 180 dni za 24,99 złotych i na 365 dnia za 44,99 złotych. Najbardziej opłacalna jest ta ostatnia opcja, ponieważ za miesiąc wychodzi średnio ~3,75 złotych. Jednocześnie nie zapomniano o osobach opłacających abonament RTV – w Ustawieniach, w Strefie ABO, można zweryfikować się jako osoba opłacająca abonament RTV lub zwolniona z niego. Daje to możliwość oglądania wybranych treści bez dodatkowych opłat.

Co ważne, wybrane treści dostępne są tylko dla subskrybentów i opłacających abonament RTV (aczkolwiek ci ostatni mogą oglądać bez dodatkowych opłat mniej pozycji) – nie można obejrzeć ich z reklamami lub zapłacić za jednorazowy dostęp. To może być mocnym argumentem, aby zachęcić użytkowników do wykupienia subskrypcji. Szczególnie że jej cena nie jest wygórowana, patrząc przez pryzmat cen subskrypcji konkurencyjnych VOD.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość dodatkowego zabezpieczenia dostępu do konta kodem PIN, tworzenie profili dla różnych użytkowników i list ulubionych oraz ustawienia domyślnego języka dla napisów i ścieżki językowej.