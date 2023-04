Operatorzy zdradzają, które modele smartfonów są najczęściej wybierane w Polsce

Operatorzy często prześcigają się w tym, kto zaoferuje lepsze warunki zakupu smartfonów. Zastanawialiście się jednak kiedyś, które urządzenia Polacy wybierają najczęściej? Sieci Orange oraz Play opublikowały rankingi najlepiej sprzedających się smartfonów w ofercie. Jakie modele się w nich znalazły?

Polacy kochają tanie Samsungi?

Przepis na dobrze sprzedający się w abonamencie smartfon jest prosty: niska cena i przyzwoite parametry, które pozwolą klientom na komfortowe korzystanie z urządzenia, co najmniej przez czas trwania umowy. Do tego dochodzą jeszcze „przekonania” na temat danego producenta i poziom zaufania do marki na danym rynku. Wydaje się, że w Polsce swój sposób na bycie królem abonamentów znalazł Samsung.

Operator sieci Orange opublikował ranking 5 najlepiej sprzedających się smartfonów w pierwszym kwartale 2023 roku. Na jego dwóch pierwszych miejscach znalazły się Samsung Galaxy A13 oraz Samsung Galaxy A53.

Z kolei Play w swoim rankingu nie zdradza miejsc zajmowanych przez konkretne modele, ale swoje TOP 5 ułożyło w kolejności alfabetycznej. Na liście tego operatora również znalazły się wymienione przed chwilą modele południowokoreańskiego producenta, a także Samsung Galaxy A33.

Samsung Galaxy A13 (źródło: Samsung)

W rankingach obu operatorów pozostałe miejsca w pierwszej piątce dopełniły smartfony jednego producenta – Xiaomi. Nie powinno to dziwić, ponieważ urządzenia chińskiej marki już od wielu lat dobrze sprzedają się w naszym kraju, przede wszystkim ze względu na swój stosunek jakości do ceny.

Topkę Play uzupełniają modele Xiaomi Redmi Note 11 i Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, które w zestawieniu Orange znalazły się odpowiednio na 4 i 5 miejscu. Na liście pomarańczowego operatora podium zamyka jednak Xiaomi Redmi 9A.

Xiaomi Redmi Note 11 i Redmi Note 11 Pro (fot. Tabletowo.pl)

Oto najlepiej sprzedające się smartfony premium

Oprócz ogólnej listy najlepiej sprzedających się smartfonów obaj operatorzy udostępnili także ranking najchętniej wybieranych przez ich klientów urządzeń z wyższej półki. Zaskoczeniem może być fakt, że na pierwszym miejscu listy Orange nie znalazł się sprzęt Apple, ale Samsunga – mowa dokładnie o modelu Galaxy S21 FE. Tuż za nim znalazły się kolejno: iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, a TOP 5 zamyka Samsung Galaxy S22.

Ranking Play ułożony jest alfabetycznie i znalazły się na nim nieco inne modele niż w przypadku pomarańczowego operatora. Lista zawiera modele: iPhone 11, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Pro oraz Samsung Galaxy S21 FE.