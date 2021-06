Oppo szybko obniżyło cenę Oppo A74, ale ta promocja nie będzie trwać wiecznie

Oppo idzie śladami Samsunga – smartfon Oppo A74 dopiero niedawno zadebiutował na polskim rynku, a już można go kupić w niższej cenie. Ta promocja nie będzie jednak trwała wiecznie.

Czerwcowa promocja na smartfon Oppo A74

Model ten początkowo był dostępny na wyłączność w sieci Plus, ale niedługo później trafił do sklepów z elektroniką, w których jego regularną cenę ustalono na 1199 złotych, czyli przystępnym dla większości klientów poziomie.

Reklama

Teraz jednak można go kupić w niższej cenie, bo za 999 złotych, czyli o 200 złotych taniej niż do tej pory. Jednocześnie jest to ograniczona czasowo oferta, ponieważ będzie obowiązywała tylko do końca bieżącego miesiąca, aczkolwiek nie można wykluczyć, że model ten jeszcze nieraz zostanie przeceniony. Oppo znane jest bowiem z permanentnych promocji – niejednokrotnie urządzenia tego producenta były dostępne w niższych cenach przez bardzo długi czas.

Oppo A74 jest dostępny w obniżonej cenie u autoryzowanych partnerów marki Oppo, w tym w sklepie Media Expert (w obu wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej). W zestawie sprzedażowym znajduje się też dedykowane etui ochronne.

źródło: Oppo

Co oferuje Oppo A74 za 999 złotych?

Model ten kusi przede wszystkim wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, z którym zintegrowano ekranowy czytnik linii papilarnych, a także akumulatorem o pojemności 5000 mAh, obsługującym superszybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W.

Specyfikacja tego smartfona obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon 662 2,0 GHz wraz z 4 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Ponadto na pokładzie jest też aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4) na przodzie i potrójny 48 Mpix (f/1.7) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle.

Do tego trzeba jeszcze wspomnieć o module NFC, dwóch slotach na karty nano SIM, porcie USB-C z obsługą USB OTG i 3,5 mm złączu słuchawkowym. Oppo A74 pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z ColorOS 11.1, ma wymiary 160,3×73,8×7,95 mm i waży 175 gramów.