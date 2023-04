Dzięki tej współpracy Polacy mają być bezpieczniejsi. Na razie dostają podejrzane SMS-y od MON info

Nie można powiedzieć, że Polacy mogą spać spokojnie. Przestępcy nieustannie czyhają na ich pieniądze, nierzadko oszczędności całego życia. Nowo zainaugurowane porozumienie pomiędzy NASK i KIKE ma pomóc ich chronić przed oszustwami.

Oszustwa SMS-owe to niestety codzienność. Przestępcy wykazują się wielką kreatywnością w ich tworzeniu. Prawdopodobnie duża część Czytelników Tabletowo.pl chociaż raz otrzymała wiadomość o rzekomo oczekującej przesyłce lub zaległości na rzecz sprzedawcy energii elektrycznej.

W lutym 2023 roku dowiedzieliśmy się, że przygotowywane są rozwiązania, które mają uchronić Polaków przed phishingiem i smishingiem. W obu przypadkach chodzi o oszukańcze wiadomości, które mają doprowadzić do utraty pieniędzy. A liczba tego typu oszustw stale rośnie – w 2022 roku Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) zarejestrował 25625 ataków phishingowych. Z kolei CERT Polska zablokował niemal 21 mln prób wejścia na fałszywe strony wyłudzające dane.

Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i od niedawna minister cyfryzacji (wcześniej, od 2021 roku, pełnił funkcję Pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa), zapowiedział, że ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej powinna wejść w życie po tegorocznych wakacjach.

Polacy nie muszą jednak czekać tak długo, aby zwiększyło się ich bezpieczeństwo. Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej podpisali bowiem porozumienie w sprawie zwalczania nadużyć w komunikacji SMS A2P. Czym jest „komunikacja SMS A2P”? To masowa wysyłka wiadomości SMS typu A2P (application-to-person, czyli rozsyłanych automatycznie przez specjalne narzędzia), które mają charakter phishingowy.

Jak możemy przeczytać w komunikacie NASK, przedmiotem porozumienia jest wyrażenie przez obie strony woli współpracy na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług w komunikacji typu A2P – w szczególności chodzi tu o walkę z wiadomościami phishingowymi, czyli wspomnianymi już SMS-ami z informacją na przykład o rzekomej niedopłacie, przez którą nieistniejąca przesyłka nie zostanie dostarczona do odbiorcy (czyt. ofiary).

Zawarte porozumienie ma na celu wdrożenie „Kodeksu dobrych praktyk”, tj. zbioru zasad postępowania w przedmiocie tworzenia, przesyłania i weryfikacji komunikatów A2P. Mowa tu m.in. o:

Ponadto podpisani pod porozumieniem integratorzy komunikacji A2P zobowiązują się do:

Przy okazji, jako że jesteśmy w temacie „podejrzanych SMS-ów”, warto wspomnieć też o zaskakującej wiadomości, których nadawcą jest MON info. Tak się składa, że ja też taką wczoraj dostałem, podobnie jak szwagier naszej Kasi (jego skrzynkę odbiorczą dosłownie zasypano takimi SMS-ami).

Wydawałoby się, że to wiarygodna wiadomość, ponieważ faktycznie istnieje coś takiego jak Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] Okazuje się jednak, że ta organizacja nie prowadzi żadnej rekrutacji – zdementowała ten fake news za pośrednictwem swojego Twittera, podobnie jak Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.

Według Niebezpiecznika może być “podkładka” pod propagandowe treści, które zapewne za chwilę rozejdą się w rosyjskich mediach. Serwis poprosił też o komentarz do tej wiadomości dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gen. Karola Molendę:

W tym incydencie na uwagę zasługuje fakt, że przed wysyłką tych wiadomości rozpoznaliśmy operację, która mogła mieć charakter “wprowadzający” do dzisiejszych wydarzeń. Obiekty stale publikujące informacje pochodzące z rosyjskiego aparatu wpływu promowały w minionych dniach dezinformację o planowanym przez LITPOLUKRBRIG wkroczeniu na terytorium Ukrainy pod pretekstem misji pokojowej – rzekomo w celu umożliwienia Polsce dokonania aneksji. Takie fałszywe tezy o planach Polski co do zajęcia Zachodniej Ukrainy to znany wektor działań propagandowych Federacji Rosyjskiej i Białorusi.