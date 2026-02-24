Kolejna sieć bankomatów wprowadza nowy, niższy limit dla wypłat Blikiem

Od 19 lutego 2026 roku można jednorazowo wypłacić Blikiem w bankomatach Euronet tylko 200 złotych. Teraz kolejna sieć zdecydowała się obniżyć limit, jednak w jej przypadku zasady są wyjątkowo niejasne i skomplikowane.

Kolejna sieć bankomatów obniża limit jednorazowej wypłaty Blikiem

Od 19 lutego 2026 roku obowiązuje nowy, niższy limit wypłaty za pomocą kodu Blik w bankomatach Euronet – jednorazowo można wypłacić tylko 200 złotych, podczas gdy wcześniej dało się wyciągnąć z maszyny tą metodą nawet 800 złotych. W praktyce oznacza to, że w przypadku chęci wypłacenia większej kwoty trzeba albo użyć karty płatniczej, albo dokonać wypłaty z użyciem kodu Blik więcej niż jeden raz.

Jedno i drugie może być uciążliwe, ponieważ trzeba spędzić przy urządzeniu więcej czasu lub pamiętać o zabraniu ze sobą plastikowej karty z domu, jako że wiele osób nie posługuje się na co dzień fizyczną kartą, tylko płaci w sklepach z użyciem Apple Pay czy Google Pay albo właśnie Blikiem.

Alternatywą mogło być również skorzystanie z maszyn Planet Cash, lecz również ta sieć zdecydowała się wprowadzić podobne ograniczenie jak Euronet. W jej przypadku zasady są jednak niejednoznaczne, co może utrudnić życie osób, które chcą wypłacić pieniądze z użyciem kodu Blik.

Bankomaty i wpłatomat Planet Cash (źródło: Planet Cash)

Nowy, niższy limit wypłaty Blikiem w bankomatach Planet Cash

Firma ITCARD, która jest operatorem bankomatów i wpłatomatów Planet Cash, poinformowała, że obniża limit wypłat za pomocą kodu Blik, jednak równocześnie nie podała jego nowej wysokości. Twierdzi, że może on różnić się w zależności od konkretnego bankomatu oraz będzie uzależniony od „warunków ekonomicznych dla poszczególnych urządzeń”.

Co jednak ważne, nowy, niższy limit nie dotyczy klientów, chcących wypłacić pieniądze z maszyn partnerskich, opatrzonych logo jednego z banków (na przykład ING Banku Śląskiego, mBanku czy Santandera).

Jak tłumaczy portal Cashless, decyzja o obniżeniu limitu wypłat w maszynach Euronet i Planet Cash najprawdopodobniej związana jest z niskim wynagrodzeniem dla operatorów bankomatów od Polskiego Standardu Płatności, do którego należy Blik. Wysokość prowizji ustala PSP i płaci ją operatorowi urządzenia bank, w którym konto ma klient.

Organizacje Mastercard i Visa zdecydowały się na podwyżkę prowizji, podczas gdy Polski Standard Płatności nie (w jego przypadku kwota „daniny” praktycznie nie zmieniła się od 2010 roku). Obniżenie limitu dla wypłat Blikiem może mieć na celu zniechęcenie do korzystania z tej metody i „zachęcenie” do użycia karty, ponieważ zapewni to większy przychód operatorowi bankomatów.