Nowość na TikToku spodoba się fanom muzyki

TikTok to aplikacja, która obecnie cieszy się ogromną popularnością i wyznacza trendy na rynku serwisów społecznościowych. Nie oznacza to jednak, że twórcy zamierzają odpuścić. Właśnie ogłoszono wprowadzenie funkcji, która najpewniej spodoba się miłośnikom muzyki.

„Dodaj do biblioteki” – nowa funkcja na TikToku

TikTok to wielka biblioteka krótkich filmików, którym często towarzyszy podkład muzyczny. Co więcej, niektóre filmiki, obejrzane przez miliony użytkowników aplikacji, spopularyzowały występuje w nich utwory muzyczne. Można więc stwierdzić, że muzyka jest niezwykle ważną częścią omawianego serwisu społecznościowego.

Skoro muzyka jest niezwykle ważna, to z pewnością wielu użytkowników ucieszy się z najnowszej funkcji. Wypada zaznaczyć, że mogliśmy o niej usłyszeć już wcześniej, ale dopiero teraz jeszcze wprowadzana dla szerokiego grona osób. Nazywa się ona „Dodaj do biblioteki” i – jak sugeruje już sama nazwa – umożliwia dodawanie utworów usłyszanych w treściach na platformie do biblioteki muzyki w aplikacjach Spotify, Apple Music i Amazon Music.

Dodawanie utworów do biblioteki jest łatwe i wygodne

Należy dodać, że funkcja pojawi się jako przycisk „Dodaj do biblioteki” obok nazwy utworu na dole filmu na TikToku w sekcji Dla Ciebie, co zdecydowanie ułatwi użytkownikom dodawanie utworu do biblioteki w wybranej aplikacji muzycznej. Możliwe jest również korzystanie z tej funkcji w sekcji ze szczegółami ścieżki dźwiękowej danego twórcy.

W momencie, gdy użytkownik naciśnie wspomniany przycisk po raz pierwszy, może wybrać opcję zapisania utworu w preferowanej aplikacji, którą posiada na urządzeniu. Wówczas wybrana aplikacja stanie się domyślną dla kolejnych zapisywanych utworów. Oczywiście użytkownik, gdy będzie tylko tego potrzebował, będzie mógł zmienić aplikację muzyczną w ustawieniach TikToka.

Dzięki funkcji „Dodaj do biblioteki” usprawniamy proces odkrywania muzyki zarówno dla użytkowników TikTok, jak i artystów. Fani muzyki mają możliwość zapisywania utworów, które usłyszeli na TikToku bezpośrednio w swoich ulubionych serwisach streamingowych. W ten sposób mogą odkrywać nowe dźwięki i wspierać artystów w zdobywaniu popularności. Cieszymy się, że możemy udostępnić tę funkcję fanom muzyki na całym świecie, gwarantując im jeszcze więcej przyjemności z odkrywania i słuchania piosenek, a artystom dotarcie do nowych odbiorców i rozwój kariery. Isaac Bess, Global Head of Distribution Partnerships na TikToku.

Jeśli jeszcze nie widzisz nowej funkcji, to musisz uzbroić się w cierpliwość. Otóż cały proces udostępniania przeprowadzany jest stopniowo. Warto jednak sprawdzić, czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji na smartfonie.