Nowy smartfon Infinix może pozytywnie zaskoczyć mobilnych graczy

Podczas trwających właśnie targów MWC w Barcelonie, firma Infinix, znana z całkiem niezłych smartfonów, pochwaliła się własną technologią przeznaczoną do mobilnego grania. Co więcej, producent zapowiedział wprowadzenie na rynek nowego urządzenia.

Mobilne granie według Infinix

Na rynku przybywa smartfonów gamingowych, a gry wydawane na smartfony oferują coraz lepszą grafikę, ale też wymagają coraz więcej mocy obliczeniowej. Infinix, któremu zawdzięczamy m.in. naprawdę dobry smartfon Zero 30 5G, zapowiedział, że też zamierza spróbować swoich sił w mobilnym gamingu. W związku z tym, firma pochwaliła się nową technologią, a także ogłosiła plany dotyczące gamingowych smartfonów.

Jak Infinix zamierza zdobyć serca graczy? Możliwe, że pomoże tutaj koncepcyjna technologia, którą – jak podkreśla producent – wyróżnia duża moc obliczeniowa. Potwierdzeniem tego ma być wynik na poziomie 2215639 punktów w AnTuTu. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 9300, a także postawieniu na wydajny procesor graficzny Pixelworks. Rozwiązanie pozwala uzyskać częstotliwość odświeżania do 180 Hz przy rozdzielczości FHD+.

Firma wspomniała również o systemie chłodzenia CoolMax. Wykorzystuje on chłodzenie termoelektryczne (TEC) i efekt Peltiera do skutecznej regulacji temperatury i rozpraszania ciepła. W założeniach ma to być nowy standard w branży, który zapewni optymalną wydajność, niemal niezależnie od temperatury otoczenia. Należy dodać, że obniżając temperaturę nawet o 10 stopni Celsjusza, system CoolMax optymalizuje działanie urządzenia bez uszczerbku dla ogólnej wydajności systemu.

Jak dodaje Infinix, pomóc ma również sztuczna inteligencja. Otóż autorskie algorytmy sztucznej inteligencji mogą dostosować wykorzystanie procesora w różnych sytuacjach, przypisując zadania do najmocniejszego rdzenia, aby uzyskać wysoką wydajność graficzną i oszczędzać energię poprzez wykorzystanie pozostałych rdzeni do zadań mniej wymagających wizualnie.

Firma zapowiada gamingowy smartfon

Infinix, podczas targów MWC w Barcelonie, ogłosił również plan wprowadzenia na rynek swojego pierwszego, wydajnego smartfona do gier. Ma on zadebiutować jeszcze w 2024 roku. Na oficjalne, bardziej szczegółowe informacje musimy jeszcze poczekać.

Ciekawe, czy producentowi uda się namieszać na rynku czy jednak dostaniemy kolejny, niewyróżniający się gamingowy smartfon. Mam nadzieję, że Infinix jednak nas zaskoczony i dostaniemy naprawdę mocarny sprzęt, który zostanie atrakcyjnie wyceniony.