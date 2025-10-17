Zapragniesz mieć ten tablet. Jest świetny

Na rynku zadebiutował tablet, który wygląda niepozornie, a w rzeczywistości skrywa w sobie świetną specyfikację techniczną. To bardzo atrakcyjna propozycja. Wraz z nim premierę miał także ciekawie wyglądający smartwatch.

Oppo Pad 5 to doskonale wyposażony tablet

Jeżeli ocenić sam wygląd tego urządzenia, nie prezentuje się ono wysokopółkowo. Co innego specyfikacja, którą otwiera jeszcze do niedawna flagowy, bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 9400+ o częstotliwości taktowania do 3,7 GHz z układem graficznym Immortalis G925 MC12. Do tego na pokładzie są pamięci RAM LPDDR5X (do nawet 4800 MHz) oraz UFS 4.1.

Tablet Oppo Pad 5 kusi również wyświetlaczem LCD o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 3000×2120 pikseli (proporcje 7:5; dpi = 304 ppi) i jasności do 900 nitów, który może odświeżać obraz z częstotliwością 30, 48, 50, 60, 90, 120 i nawet 144 Hz. Ekran dostosowany jest także do obsługi rysikiem oraz występuje w opcji redukującej odblaski.

Oppo Pad 5 (źródło: Oppo)

Ponadto tablet Oppo Pad 5 oddaje do dyspozycji aparat z matrycą 8 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle, zestaw sześciu głośników, Wi-Fi 7 i złącze USB-C (USB 3.2 Gen 1). Za dostarczanie mu energii do działania odpowiedzialny jest natomiast akumulator o pojemności 10420 mAh (40,85 Wh), który można ładować z mocą do 67 W.

Cały sprzęt ma wymiary 266,93×193,35×5,99 mm i waży ~580 gramów. Fabrycznie wgrano mu też system Android z nakładką ColorOS 16.

Oppo Pad 5 – cena (w Chinach)

8/128 GB – 2599 juanów (równowartość około 1330 złotych)

8/256 GB 2799 juanów (~1430 złotych) 3099 juanów (~1580 złotych) – wersja z ekranem z redukcją odblasków

12/256 GB 3099 juanów (~1580 złotych) 3399 juanów (~1735 złotych) – wersja z ekranem z redukcją odblasków

16/512 GB – 3599 juanów (~1840 złotych)

Oppo Watch S to też fajny smartwatch

Najnowszy zegarek chińskiego producenta otrzymał natomiast 1,46-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 464×464 pikseli, co przekłada się na 317 ppi, który osiąga jasność do nawet 3000 nitów. Zegarek ma też 4 GB pamięci eMMC i akumulator o pojemności 339 mAh, która ma wystarczyć na 7 dni normalnego użytkowania lub do 4 dni z włączonym AOD.

Smartwatch Oppo Watch S wykorzystuje łączność Bluetooth 5.2 oraz obsługuje GPS, Galileo, Glonass i QZSS. Oczywiście oferuje też funkcję monitorowania pracy organizmu (w tym EKG) i aktywności fizycznej – do dyspozycji jest ponad 100 trybów sportowych.

Oppo Watch S (źródło: Oppo)

W tym miejscu warto wspomnieć, że obudowa jest odporna na pył i wodę zgodnie z klasą IP68 i 5 ATM. Jego wymiary to natomiast 44,98×44,98×8,9 mm, a waga – 35 gramów. Smartwatch Oppo Watch S będzie sprzedawany w Chinach za 1499 juanów (~765 złotych).

Producent na tę chwilę nie potwierdził dostępności ww. nowości poza Chinami. Tymczasem możecie zobaczyć, jakie są najlepsze tablety na rynku, chyba że wolicie tablety z matowym ekranem. Na Tabletowo.pl znajdziecie też ranking najlepszych smartwatchy oraz podpowiadamy Wam, jaki smartwatch do 1000 złotych warto kupić.