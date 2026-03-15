Nowy smartwatch Xiaomi zachwyci ceną, ale jedna zmiana nie wszystkim się spodoba

Xiaomi Watch S5 ma zachować atrakcyjną cenę znaną z poprzedników, ale producent wprowadzi jedną ważną zmianę. Nowe podejście wielu osobom może się nie spodobać, chociaż będzie miało też zalety.

Tak ma wyglądać Xiaomi Watch S5

W 2024 roku Kasia zrecenzowała Xiaomi Watch S3. Zegarek otrzymał wysoką ocenę, a wśród licznych zalet znalazły się wymienne ramki, które pozwalają na personalizację wykraczającą poza dostępne u konkurencji możliwości, czyli zazwyczaj zmiana wirtualnej tarczy i paska.

Następnie, w 2025 roku zadebiutował Xiaomi Watch S4, który zachował tę unikalną funkcję. Natomiast kolejny przedstawiciel serii, mimo iż zapowiada się całkiem obiecująco, straci omawiane rozwiązanie. W zamian jednak użytkownicy dostaną smuklejszą obudowę, a także mniejszy bezel.

Xiaomi Watch S5 został oficjalnie zapowiedziany przez Xiaomi. Poznaliśmy jego wygląd, opisaną powyżej zmianę, a także kilka innych szczegółów. Smartwatch otrzyma okrągłą kopertę i będzie mógł pochwalić się eleganckim wyglądem. Jak najbardziej cała konstrukcja może się spodobać wielu użytkownikom.

źródło: Xiaomi

Dowiedzieliśmy się również, że producent zastosuje stal nierdzewną 316L, a klienci będą mogli wybierać spośród kilku wzorów i wykończeń ramki otaczającej wyświetlacz. Przykładowo wariant Midnight Blue ma mieć elementy wykonane z ceramiki, a wersja Forged Carbon wykorzysta wielowarstwowy proces kucia, który ma jej nadać unikalną fakturę i bardziej sportowy styl.

Ponadto czujniki w Xiaomi Watch S5 mają być ulepszone, aby zapewnić dokładniejsze monitorowanie zdrowia. Należy spodziewać się też wielu funkcji związanych ze sportem. W pełni naładowany akumulator ma oferować nawet 21 dni na jednym ładowaniu. Do tego wszystkiego dojdzie opcjonalne eSIM w wybranych wariantach urządzenia.

źródło: Xiaomi

Xiaomi Watch S5 – przewidywane ceny

Nie poznaliśmy jeszcze planów dotyczących globalnej premiery nowego smartwatcha Xiaomi. Jednak jego pojawienie się w Polsce jest wysoce prawdopodobne – poprzednie generacje zostały wprowadzone do sprzedaży.

Ceny w Chinach mają być zbliżone do starszego Watcha S4. W Polsce można więc oczekiwać, że będą zaczynać się od około 700 złotych, ale z czasem mogą spaść do około 500-600 złotych. Owszem nie będzie to najtańszy smartwatch na rynku, ale jak najbardziej cena zapowiada się na naprawdę dobrą.

Warto wspomnieć, że niedawno zadebiutował Xiaomi Watch 5, który – mimo iż działa pod kontrolą Wear OS – potrafi całkiem sporo wytrzymać bez ładowarki.