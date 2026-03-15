Xiaomi Watch S5 zapowiedź
fot. Xiaomi
Wearable

Nowy smartwatch Xiaomi zachwyci ceną, ale jedna zmiana nie wszystkim się spodoba

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Nowy smartwatch Xiaomi zachwyci ceną, ale jedna zmiana nie wszystkim się spodoba

Xiaomi Watch S5 ma zachować atrakcyjną cenę znaną z poprzedników, ale producent wprowadzi jedną ważną zmianę. Nowe podejście wielu osobom może się nie spodobać, chociaż będzie miało też zalety.

Tak ma wyglądać Xiaomi Watch S5

W 2024 roku Kasia zrecenzowała Xiaomi Watch S3. Zegarek otrzymał wysoką ocenę, a wśród licznych zalet znalazły się wymienne ramki, które pozwalają na personalizację wykraczającą poza dostępne u konkurencji możliwości, czyli zazwyczaj zmiana wirtualnej tarczy i paska.

Następnie, w 2025 roku zadebiutował Xiaomi Watch S4, który zachował tę unikalną funkcję. Natomiast kolejny przedstawiciel serii, mimo iż zapowiada się całkiem obiecująco, straci omawiane rozwiązanie. W zamian jednak użytkownicy dostaną smuklejszą obudowę, a także mniejszy bezel.

Xiaomi Watch S5 został oficjalnie zapowiedziany przez Xiaomi. Poznaliśmy jego wygląd, opisaną powyżej zmianę, a także kilka innych szczegółów. Smartwatch otrzyma okrągłą kopertę i będzie mógł pochwalić się eleganckim wyglądem. Jak najbardziej cała konstrukcja może się spodobać wielu użytkownikom.

źródło: Xiaomi

Dowiedzieliśmy się również, że producent zastosuje stal nierdzewną 316L, a klienci będą mogli wybierać spośród kilku wzorów i wykończeń ramki otaczającej wyświetlacz. Przykładowo wariant Midnight Blue ma mieć elementy wykonane z ceramiki, a wersja Forged Carbon wykorzysta wielowarstwowy proces kucia, który ma jej nadać unikalną fakturę i bardziej sportowy styl.

Ponadto czujniki w Xiaomi Watch S5 mają być ulepszone, aby zapewnić dokładniejsze monitorowanie zdrowia. Należy spodziewać się też wielu funkcji związanych ze sportem. W pełni naładowany akumulator ma oferować nawet 21 dni na jednym ładowaniu. Do tego wszystkiego dojdzie opcjonalne eSIM w wybranych wariantach urządzenia.

źródło: Xiaomi

Xiaomi Watch S5 – przewidywane ceny

Nie poznaliśmy jeszcze planów dotyczących globalnej premiery nowego smartwatcha Xiaomi. Jednak jego pojawienie się w Polsce jest wysoce prawdopodobne – poprzednie generacje zostały wprowadzone do sprzedaży.

Ceny w Chinach mają być zbliżone do starszego Watcha S4. W Polsce można więc oczekiwać, że będą zaczynać się od około 700 złotych, ale z czasem mogą spaść do około 500-600 złotych. Owszem nie będzie to najtańszy smartwatch na rynku, ale jak najbardziej cena zapowiada się na naprawdę dobrą.

Warto wspomnieć, że niedawno zadebiutował Xiaomi Watch 5, który – mimo iż działa pod kontrolą Wear OS – potrafi całkiem sporo wytrzymać bez ładowarki.

Obserwuj nas