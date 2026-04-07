Ten tablet aż chce się kupić. Jest tylko jedno „ale”

Ten tablet cechuje bardzo atrakcyjna specyfikacja techniczna, która ma zadowolić również wymagającą grupę użytkowników. Jest jednak jeden szczegół, który może zniechęcić do zakupu.

Tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra to wydajny tablet dla graczy i nie tylko

Tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra to następca modelu Alldocube iPlay 70 Mini Ultra, który został zapowiedziany w kwietniu 2025 roku. Jest on pozycjonowany jako „tablet gamingowy”, lecz oferowana przez niego specyfikacja techniczna sprawdzi się nie tylko podczas grania (aczkolwiek faktem jest, że przede wszystkim).

Moc obliczeniową zapewnia bowiem wydajny procesor MediaTek Dimensity 8300, produkowany z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego, który – jak podaje producent – osiąga w AnTuTu nawet ponad 1700000 punktów (nie jest to jednak aktualnie najwydajniejszy tablet na rynku wedle stanu na marzec 2026 roku).

Wysoką wydajność, oprócz procesora MediaTek Dimensity 8300, pozwala osiągnąć 12 GB RAM LPDDR5 oraz wielowarstwowy system rozpraszania ciepła, na który składają się płyta VC, arkusz grafitowy i folia miedziana. Pamięć wbudowana – typu UFS 3.1 – ma natomiast pojemność 256 GB i można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Alldocube iPlay 80 Mini Ultra (źródło: Alldocube)

Do dyspozycji użytkownika tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra odda też wyświetlacz LTPS TFT o przekątnej 8,8 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli, co przekłada się na 343 ppi. Ponadto ekran odświeży obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i osiągnie jasność do 500 nitów (co nie jest bardzo wysoką wartością).

Do tego gracze z pewnością docenią, że ramki po bokach (w pozycji horyzontalnej) nie są bardzo wąskie, co powinno zapobiec przypadkowym dotknięciom wnętrzem dłoni podczas grania. Ważne również jest to, że producent zapewnił wsparcie dla Widevine L1, co jest istotne podczas oglądania filmów i seriali z najpopularniejszych serwisów streamingowych (VOD).

Tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra obiecuje nie tylko wysoką wydajność i jakość wyświetlanego obrazu, ale też długi czas pracy, ponieważ wyposażono go w akumulator o pojemności 7200 mAh, który ma – według deklaracji producenta – wystarczyć na 8-9 godzin rozgrywki w Genshin Impact lub 9-10 godzin strumieniowania wideo w 1080p z użyciem Wi-Fi (obsługiwane jest Wi-Fi 6E) i jasnością ustawioną na 70%.

Urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 33 W, co ma przełożyć się na ładowanie od 0 do 100% w ciągu 1,5 godziny, a także ładowanie obejściowe, które może przydać się podczas grania, ponieważ wówczas prąd zasila bezpośrednio podzespoły, omijając akumulator (pomaga to wydłużyć jego dobrą kondycję).

Ponadto tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra oferuje obsługę łączności 5G (są dwa sloty na karty SIM), Bluetooth 5.3 i GPS oraz głośniki stereo i port USB-C (USB 3.0). Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16, ma grubość 7,75 mm i masę 300 gramów.

Tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra to dobrze wyposażony sprzęt, ale cena może zniechęcić do zakupu

Tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra można już znaleźć na platformie AliExpress. Aktualnie widnieje przy nim cena – dokładnie – 1615,99 złotych, co nie jest niską kwotą, ponieważ wciąż mamy tu do czynienia ze sprzętem chińskiej i mniej znanej marki. Zdecydowanie łatwiej zaakceptować wydatek ~800 złotych za tablet iPlay 70 Pad Pro.

W dodatku producent nie składa żadnych deklaracji odnośnie aktualizacji, więc może okazać się, że tablet Alldocube iPlay 80 Mini Ultra dozgonnie będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16, co w tym przedziale cenowym jest już niedopuszczalne.