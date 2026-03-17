Niedrogi tablet z dobrą specyfikacją. 800+ wystarczy

Do sprzedaży trafił nowy tablet z dobrą specyfikacją techniczną, którego cena jest atrakcyjna, ponieważ nie przekracza kwoty 800 złotych. Gdzie go można kupić?

Tablet Alldocube iPlay 70 Pad Pro może pochwalić się dobrą specyfikacją techniczną

Alldocube to jeden z najbardziej znanych producentów tabletów z Chin. Jego najnowsza propozycja wyposażona jest w wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli, która powinna zapewnić komfortowe korzystanie z ekranu, szczególnie w połączeniu z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 90 Hz (aczkolwiek szkoda, że nie 120 Hz).

Ponadto producent deklaruje, że wyświetlacz zapewnia obsługę ponad miliarda kolorów i jasność do 500 nitów (ta ostatnia wartość nie zagwarantuje dobrej widoczności w słońcu). Ważne też, że tablet Alldocube iPlay 70 Pad Pro wspiera Widevine L1, co ma znaczenie w przypadku serwisów VOD. Do tego ma również cztery głośniki, aby dostarczyć dźwięk stereo.

Alldocube iPlay 70 Pad Pro (źródło: Alldocube)

Za działanie urządzenia odpowiedzialne są natomiast procesor MediaTek Helio G100 (6 nm) wraz z 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia kosztem pamięci wewnętrznej, której jest 128 GB (choć lepiej by było, gdyby zamontowano 12 GB fizycznego RAM). Tę ostatnią też da się rozszerzyć – za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Tablet Alldocube iPlay 70 Pad Pro oferuje również dwa sloty na karty SIM (ze wsparciem dla 4G/LTE i VoLTE), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz oraz GPS, a także 16 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie. Cały sprzęt ma grubość 7,45 mm, pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Alldocube OS 5.0L z Google Gemini i jest zasilany przez akumulator o pojemności 10000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 33 W.

Alldocube iPlay 70 Pad Pro to tablet za mniej niż 1000 złotych

Tablet Alldocube iPlay 70 Pad Pro jest dostępny na platformie AliExpress za niecałe 800 złotych. W zestawie nie jest zapewniana klawiatura ani rysik – akcesoria trzeba dokupić osobno.