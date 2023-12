Smartfon ZTE Blade V50 Design to budżetowy elegancik

Rodzina smartfonów ZTE Blade właśnie doczekała się kolejnego reprezentanta. Czego możemy się spodziewać po modelu Blade V50 Design?

Specyfikacja ZTE Blade V50 Design

Sercem Blade V50 Design jest układ mobilny Unisoc T760 wykonany w litografii 6 nm. Chipset wykorzystuje do pracy ośmiordzeniową konfigurację z 4 rdzeniami Cortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz i czterema Cortex-A55 z zegarem 2,0 GHz. Do generowania grafiki służy układ Mali-G57, a całości towarzyszy 8 GB RAM. Do dyspozycji użytkownika oddano 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli z czasem uznacie, że tyle Wam nie wystarcza, pomocna okaże się możliwość dorzucenia karty microSD.

ZTE Blade V50 Design (Źródło: ZTE)

Za frontowym szkiełkiem znajduje się 6,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ (2408×1080 pikseli) o maksymalnej częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Wcięcie na kamerkę ma kształt litery „U”, a krawędzie przy ramce zostały zaokrąglone.

A skoro już o aparatach mowa. Przedni obiektyw wyposażono w matrycę 8 Mpix, natomiast tył to wyspa, na której stacjonuje główny sensor 50 Mpix z przysłoną f/1.9 i PDAF, makro 2 Mpix z przysłoną f/2.4 oraz czujnik głębi 2 Mpix. Maksymalny format nagrywanych wideo to 1080p w 30 kl/s.

ZTE Blade V50 Design (Źródło: ZTE)

Tych, którzy cenią sobie sprawdzone, przewodowe rozwiązania, powinna ucieszyć obecność gniazda słuchawkowego 3,5 mm. Wśród standardów komunikacyjnych znajdziemy również Bluetooth 5.2, GPS, NFC, dual SIM i 5G. Ciekawskich, choć nieupoważnionych do przeglądania zawartości smartfona skutecznie zablokuje czytnik linii papilarnych umieszczony w bocznym przycisku zasilania.

Długi czas pracy urządzenia powinien zapewnić akumulator o pojemności 4500 mAh. Maksymalna moc ładowania przez kompatybilną kostkę to 22,5 W. Po wyjęciu z pudełka na użytkownika czeka zainstalowany system operacyjny Android 13.

Smartfon na skromny budżet

Póki co ZTE wypuściło Blade V50 Design w kolorze czarnym oraz fioletowym. Sugerowana cena detaliczna smartfona wynosi 699 złotych w oficjalnym sklepie producenta. Trzeba przyznać, że jak na tę cenę urządzenie prezentuje się nie najgorzej – duży ekran o rozdzielczości Full HD+, gniazdo słuchawkowe czy prosty design z pewnością przyciągną uwagę osoby szukającej niedrogiego modelu do dzwonienia, wysyłania SMS-ów i wygodnego przeglądania internetu.