Meizu 21 to smartfon, który wywołuje efekt WOW

Meizu to już raczej zapomniana w Polsce marka, lecz wciąż nie daje o sobie całkowicie zapomnieć. Dziś do jej oferty dołączył nowy smartfon, Meizu 21, który wywołuje efekt wow.

Smartfon Meizu 21 jest imponujący

Choć Meizu 21, podobnie jak Meizu 20, z wyglądu przypomina Samsunga Galaxy S23, to mimo wszystko wygląda imponująco, gdyż ramki dookoła wyświetlacza są niemal niewidoczne. Producent deklaruje, że wszystkie mają szerokość zaledwie 1,74 mm, zatem są nie tylko bardzo wąskie, ale też symetryczne, co nie jest branżowym standardem (nawet jeśli jest to pożądane).

Meizu 21 (źródło: Meizu)

Wyświetlacz w Meizu 21 ma przekątną 6,55 cala, proporcje 19,5:9 i rozdzielczość 2340×1080 pikseli oraz jasność maksymalną na poziomie 1100 nitów (lokalna szczytowa to zaś 1800 nitów). Zintegrowano z nim też ekranowy, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, a w jego górnej części, w okrągłym otworze, umieszczono aparat do selfie i rozmów wideo z matrycą 32 Mpix i przysłoną f/2.4.

Na tyle producent zaprojektował trzy aparaty, w tym główny z sensorem 200 Mpix i f/1.7 oraz 13 Mpix (f/2.4) z obiektywem ultraszerokokątnym i 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Meizu informuje, że moduł na panelu tylnym oferuje 4x zoom bezstratny i 2x portretowy, mimo że smartfon nie ma teleobiektywu – zamiast niego firma wykorzystuje ogromną rozdzielczość głównej matrycy. Ponadto nie ma tu optycznej stabilizacji obrazu – jest jedynie elektroniczna.

We wnętrzu Meizu 21 znajdziemy również topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oraz do 12 GB RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 80 W, głośniki stereo, a także pierścień LED, który może m.in. zwizualizować postęp ładowania lub sygnalizować aktywność asystenta głosowego o nazwie Aicy.

Meizu 21 (źródło: Meizu)

Smartfon ma wymiary 156,7×75,3×7,9 mm i waży 198 gramów, zatem jest dość ciężki. Meizu 21 ma fabrycznie wgrany system Android z nakładką FlymeOS 10.5.

Cena Meizu 21

Smartfon będzie dostępny w Chinach w trzech konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB za 3508 juanów (równowartość ~1940 złotych),

12/256 GB za 3808 juanów (~2110 złotych),

12/512 GB za 4108 juanów (~2275 złotych).

Meizu 21 oficjalnie pozostanie dostępny wyłącznie w Chinach. Niewykluczone, że w przyszłości pojawi się na platformach sprzedażowych, które wysyłają elektronikę do Polski, lecz nie będzie on przystosowany do użytkowania w innych krajach z uwagi na brak globalnej wersji oprogramowania.