Nowy HONOR 90 GT to smartfon, który z chęcią kupimy w Polsce

Nie wszystkie smartfony trafiają do sprzedaży w Polsce. A szkoda, choć posunięcia producentów wskazują, że klienci w kraju nad Wisłą obecnie najczęściej kupują Samsungi Galaxy i iPhone’y, przynajmniej jeśli chodzi o high-endy. Mimo to liczymy, że nowy HONOR 90 GT trafi do Polski, bo to naprawdę ciekawie zapowiadający się model.

Specyfikacja smartfona HONOR 90 GT jest mocna

To zdecydowanie smartfon dla osób, które oczekują wysokiej wydajności, ponieważ wyposażono go w ex-flagowy SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz do nawet 24 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej. Do tego są też Bluetooth 5.3 i WiFi 7. Całość zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować przewodowo (przez port USB-C; USB 2.0) z mocą aż 100 W (do 100% w 32 minuty).

HONOR 90 GT (fot. producenta)

Wyświetlacz AMOLED w smartfonie HONOR 90 GT również powinien usatysfakcjonować wymagających użytkowników, gdyż oferuje on m.in. jasność maksymalną aż 2600 nitów, odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i 16000 poziomów ściemniania. Ponadto ekran cechuje się współczynnikiem kontrastu 5000000:1, przekątną 6,7 cala i rozdzielczością Full HD+ 2664×1200 pikseli (proporcje 19,98:9).

Producent nie potraktował po macoszemu również zaplecza fotograficznego w tym smartfonie, gdyż na jego przodzie umieścił 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.4, a na tyle dwa aparaty: 50 Mpix z sensorem Sony IMX906, f/1.95 i optyczną stabilizacją obrazu oraz 12 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°, który służy też do zdjęć makro w odległości 2,5 cm.

Ponadto HONOR 90 GT oferuje m.in. NFC, emiter podczerwieni, ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, dual SIM (2x nano SIM) i obsługę USB OTG (ładowanie zwrotne do 5 W). Smartfon fabrycznie ma wgrany system system operacyjny Android 13 z nakładką MagicOS 7.2. Wymiary urządzenia to natomiast 161×74,2×7,9 mm, a waga – 185 gramów.

Cena smartfona HONOR 90 GT

HONOR 90 GT jest już dostępny w sprzedaży w Chinach w trzech konfiguracjach:

16/256 GB za 2899 juanów (równowartość ~1610 złotych),

16/512 GB za 3199 juanów (~1780 złotych),

24 GB/1 TB za 3699 juanów (~2055 złotych).

Aktualnie niewiadomą jednak pozostaje, czy smartfon będzie dostępny na innych rynkach.