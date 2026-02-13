Ten smartfon jest inny niż wszystkie. Podoba mi się to

W czasach, gdy duża część smartfonów wygląda jak iPhone i podobnie jest ze smartwatchami, premiera takiego modelu to bardzo miła odmiana, choć i w tym przypadku widać inspirację Apple.

Smartfon Tecno Pova Curve 2 to miły powiew świeżości

Jak by się uparł, to można by powiedzieć, że smartfon Tecno Pova Curve 2 mimo wszystko przypomina iPhone’a (ale to już naprawdę na siłę), aczkolwiek bardziej w oczy rzuca się kopiowanie Apple w innym obszarze. W materiałach promocyjnych Tecno używa bowiem sloganów, nawiązujących do sformułowania „Think Different”, które Amerykanie używali na przełomie XX i XXI wieku. Co więcej, nawet krój czcionki jest bardzo podobny.

Tecno Pova Curve 2 5G (źródło: Tecno)

Odkładając to jednak na bok, smartfon Tecno Pova Curve 2 to atrakcyjna propozycja, oferująca przede wszystkim akumulator o pojemności aż 8000 mAh w obudowie o grubości 7,42 mm. Przy tym całość waży 195 gramów, co przy tak dużej baterii nie jest bardzo dużą wartością. Konstrukcja cechuje się również odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP64, w przód telefonu pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 7i (spotykane też we flagowcach, na przykład Oppo Find X8 Pro).

Chroni ono zachodzący na boczne krawędzie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1208×2644 piksele (429 ppi) i jasności sięgającej 4500 nitów ze ściemnianiem PWM 2304 Hz. Ekran odświeża też obraz z częstotliwością 144 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 240 Hz. Ponadto na przodzie znalazło się miejsce dla 13 Mpix aparatu. Na tyle jest zaś duet 50 Mpix + 2 Mpix.

Tecno Pova Curve 2 5G (źródło: Flipkart)

Niewidoczny dla oka jest natomiast (pachnący nowością) procesor MediaTek Dimensity 7100 oraz 8 GB RAM. Pamięci wewnętrznej jest, w zależności od wersji, 128 lub 256 GB. Oprócz tego na pokładzie jest obecny jeszcze głośnik z Dolby Atmos, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką HiOS 16.

Ile trzeba będzie zapłacić za smartfon Tecno Pova Curve 2?

Smartfon Tecno Pova Curve 2 trafi do sprzedaży w Indiach 20 lutego 2026 roku, gdzie wersję 8/128 GB klienci kupią za 27999 rupii (równowartość około 1100 złotych), a wariant 8/256 GB za 29999 rupii (~1175 złotych).

Premiera w Polsce stoi natomiast pod znakiem zapytania, ponieważ można odnieść wrażenie, że Tecno wycofało się z Polski już w 2025 roku.