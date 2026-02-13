Xiaomi wstrzymuje aktualizacje dla wszystkich smartfonów. Powód może Cię zaskoczyć

Xiaomi podjęło decyzję o wstrzymaniu udostępniania aktualizacji systemu HyperOS dla wszystkich urządzeń, pracujących pod jego kontrolą. Równocześnie producent tymczasowo przestanie prowadzić prace nad swoim oprogramowaniem. Powód może Cię zaskoczyć.

Xiaomi tymczasowo wstrzymuje udostępnianie aktualizacji i prace nad HyperOS

Jak informuje serwis XiaomiTime, firma Xiaomi podjęła decyzję o wstrzymaniu udostępniania aktualizacji HyperOS oraz prac nad swoim oprogramowaniem na 15-20 dni. Powodem jest… Chiński Nowy Rok, który zaczyna się 17 lutego i potrwa do 3 marca 2026 roku.

Chiński Nowy Rok to najważniejsze święto w roku dla Chińczyków, podobnie jak Boże Narodzenie dla Polaków z uwagi na formę jego obchodzenia i atmosferę (choć dla samego Kościoła katolickiego ważniejsza jest Wielkanoc). Podobieństwo objawia się również tym, że dla mieszkańców Chin to okazja do spędzenia czasu z rodziną i obdarowywania bliskich.

W związku z tym – ze względów organizacyjnych – chiński gigant zdecydował się nie wydawać nowych aktualizacji i wstrzymać kompilację wewnętrznych wersji testowych na około 15 dni. Użytkownicy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość, bowiem 24 września 2025 roku Xiaomi przedstawiło harmonogram udostępniania HyperOS 3 w wersji globalnej, z którego wynika, że proces wciąż trwa (i jeszcze potrwa).

Harmonogram aktualizacji do HyperOS 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Według serwisu XiaomiTime producent nie podjął decyzji o wstrzymaniu prac z dnia na dzień, ponieważ już 4-5 dni temu niemal całkowicie przestał generować nowe, wewnętrzne kompilacje testowe, a ostatnio udostępnione aktualizacje bazują na oprogramowaniu, skończonym dwa tygodnie wcześniej.

To cisza przed prawdziwą burzą. Xiaomi szykuje mocne uderzenie

Choć Chiński Nowy Rok wpłynął na prace nad nowym oprogramowaniem, to nie cała firma „zamiera”. Chińczycy przygotowują się bowiem do targów MWC 2026, przy okazji których – jak się spodziewamy – wprowadzą na globalny rynek smartfony Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra (których ceny w Europie już znamy) oraz smartwatch Xiaomi Watch 5 i pierwszy tracker w historii marki. Mówi się, że wraz z nimi światowej premiery doczekają się też tablety Xiaomi Pad 8 i Pad 8 Pro, zaprezentowane w Chinach 25 września 2025 roku.

Dla przypomnienia, targi MWC 2026 rozpoczną się 2 marca 2026 roku i potrwają do 5 marca 2026 roku.