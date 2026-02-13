Piękny smartwatch Xiaomi zmierza do Europy. Wiemy już prawie wszystko

Xiaomi Watch 5 może już niebawem pojawić się w Europie. Co ciekawe, smartwatch będzie działał pod kontrolą Wear OS. Poznaliśmy też kilka szczegółów na temat lokalizatora Xiaomi Tag.

Zbliża się europejska premiera Xiaomi Watch 5

Pod koniec grudnia 2025 roku w Chinach zadebiutował Xiaomi Watch 5. Zobaczyliśmy wówczas zegarek, który jak najbardziej może się podobać. Co więcej, niektórzy twierdzą, że prezentuje się wprost świetnie. Do tego dochodzi niezła specyfikacja.

Xiaomi Watch 5 został wyposażony 1,54-calowy wyświetlacz AMOLED o maksymalnej jasności sięgającej 1500 nitów. Przed uszkodzeniami chroni go szkło szafirowe, znajdujące się również na pulsometrze po drugiej stronie obudowy. Ona sama wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L, a koperta ma 47 mm.

Serca są dwa – dwurdzeniowy Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) i pięciordzeniowy Hengxuan 2800 o niskim poborze mocy. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla technologii eSIM, akumulatora o pojemności 930 mAh, czujnika EMG oraz modułu GPS. Nie zabrakło szeregu funkcji związanych ze zdrowiem – tętno, pomiar natleniania krwi czy EKG. Xiaomi zadbało jeszcze o wiele trybów sportowych.

Xiaomi Watch 5 (źródło: Xiaomi)

Według czeskiego serwisu SvetAndroida, który powołuje się na na wyciek informacji od jednego z krajowych sprzedawców, globalna (czyli też europejska) wersja Xiaomi Watch 5 zachowa większość cech znanych z modelu chińskiego. Smartwatch będzie jednak działał pod kontrolą Wear OS, co zapowiada dostęp do wielu usług Google i niekoniecznie musi oznaczać krótki czas pracy – udowodnił to już OnePlus Watch 3.

W Czechach (i możliwe, że także w Polsce) smartwatch będzie oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych – Juniper Green (zielonej) i Black (czarnej). Niestety, nie jest pewne czy dostaniemy wariant z obsługą eSIM. U naszego sąsiada cena ma startować od 7990 koron czeskich, czyli równowartość około 1388 złotych.

Premiera jest ponoć tuż za rogiem. Xiaomi Watch 5 ma bowiem zadebiutować wraz ze smartfonami z serii Xiaomi 17.

Xiaomi Tag, czyli odpowiedź na AirTaga

Niedawno Apple pokazało nowego AirTaga, ale dla większości osób znacznie ciekawsza może okazać się premiera lokalizatora Xiaomi Tag. Przede wszystkim będzie można z niego korzystać zarówno mając smartfon z Androidem (Google Find Hub), jak i iPhone’a (Apple Find My).

źródło: WinFuture

Prawdopodobnie początkowo w sprzedaży pojawi się wersja z Bluetooth 5.4 i NFC, a następnie dołączy do niej droższy wariant z technologią UWB. W środku znajdzie się bateria CR2032, a grubość obudowy ma wynosić 7,2 mm.

Data premiery nie jest znana, ale lokalizator został zauważony na europejskich stronach Xiaomi. Sugeruje to, że debiut powinien nastąpić już wkrótce. Poznaliśmy też cenę, która w wybranych krajach wyniesie 17,99 euro za jeden lokalizator oraz 59,99 euro za zestaw czterech sztuk – po przeliczeniu, odpowiednio, około 75 i 252 złotych.