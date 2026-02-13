Subskrybujesz tę platformę VOD? Teraz dostajesz więcej

Znana platforma VOD uzupełniła swoją ofertę w Polsce o świetną nowość. Użytkownicy otrzymali do niej dostęp w ramach pakietu subskrypcyjnego.

Świetna nowość debiutuje na platformie VOD w Polsce

W grudniu 2025 roku wspominaliśmy, że na platformę SkyShowtime wdrażana jest świetna nowość, która według operatora serwisu ma pozwolić widzom na łatwiejsze odkrywanie niektórych z najpopularniejszych serii. Mowa tutaj o kanałach typu FAST, oferujących tzw. treści na żądanie.

W komunikacie opublikowanym pod koniec zeszłego roku przez właściciela platformy podkreślono jednak, że póki co nowość jest udostępniana wyłącznie subskrybentom ze Szwecji. Wspomniano też, iż kanały na żądanie mają pojawić się na pozostałych rynkach SkyShowtime w przyszłym roku.

Wygląda na to, że platforma rozpoczęła już udostępnianie tego ciekawego „dodatku” w ramach aktualnej subskrypcji użytkownikom z Polski. Warto jednak od razu wspomnieć, że – choć za to „uzupełnienie” oferty nie musicie płacić więcej – to od 24 lutego 2026 roku zacznie obowiązywać nowa, wyższa cena za SkyShowtime.

Po podwyżce, wariant Standard będzie kosztował 34,99 złotych miesięcznie, a Standard z reklamami – 24,99 złotych miesięcznie. Jednocześnie należy podkreślić, że osoby, które zdecydowały się na subskrypcję w chwili startu SkyShowtime w Polsce (14 lutego 2023 roku) i nadal ją utrzymują, w dalszym ciągu będą płacić 12,49 złotych miesięcznie.

Kanały FAST w aplikacji mobilnej (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Kanały FAST w SkyShowtime już dostępne w Polsce!

Programy na żądanie pojawiły się już zarówno w aplikacji mobilnej, jak i aplikacji telewizyjnej oraz w wersji przeglądarkowej. Nowa sekcja Kanały została ulokowana jako druga od góry (pod sekcją Dla Ciebie w aplikacji mobilnej i telewizyjnej) oraz jako nowa zakładka na samej górze ekranu (w wersji przeglądarkowej i w aplikacji telewizyjnej).

Wspomnę, że moja subskrypcja to Standard (bez reklam) – być może kanały FAST nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników (koniecznie dajcie znać czy już ją macie!).

Na liście kanałów obecnie wyświetla się sześć programów dedykowanych konkretnym serialom. Należy do nich:

1923,

Star Trek,

Psi Patrol,

The Office,

House,

Dexter.

Co ważne, zgodnie z zapowiedzią z grudnia 2025 roku – poza listą programów dedykowanych konkretnym serialom i produkcjom – mają znaleźć się też programy tematyczne, poświęcone franczyzom, serialom oraz gatunkowym filmowym. Operator platformy VOD jako przykład przedstawił kanał Comedy, gdzie miałyby być transmitowane różne produkcje np. Frasier czy Biuro. Obecnie w ofercie jest dostępny kanał Zabójcy oferujący m.in. Złotko, Dzień Szakala czy Billions.

