Zbawienna funkcja. Zakupy przestaną zajmować długie godziny

Platforma do zamawiania jedzenia online wdraża nową funkcję opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki niej zakupy mają stać się znacznie łatwiejsze i szybsze. Asystent koszyka pomoże przyspieszyć kilka pochłaniających czas czynności.

Ta nowość w Uber Eats sprawi, że zakupy pójdą jak z płatka

Dla jednych zakupy to przyjemność, podczas gdy dla innych – przykry obowiązek. Tworzenie listy potrzebnych produktów, odnalezienie ich, skasowanie (często po odstaniu kolejki) i płatność bywają męczące. Dlatego też wiele osób, które nie lubią lub mają niewiele czasu na zrobienie sprawunków, zamawia je online z dostawą np. za pośrednictwem Ubera. Mimo iż sposób jest znacznie wygodniejszy czasami wcale nie ułatwia życia.

Uber Eats kolejny raz postanowiło sięgnąć po sztuczną inteligencję i jeszcze bardziej uprościć życie swoim klientom, wprowadzając do aplikacji Asystenta koszyka. Działanie tej opcji zostało oparte na modelach AI oraz historii wcześniejszych zamówień. W praktyce – jak twierdzi firma – dzięki niej użytkownik ma zaoszczędzić czas oraz ograniczyć liczbę kliknięć podczas robienia zakupów. Warto podkreślić, że funkcja jest póki co testowana i dostępna wyłącznie w wersji beta.

Asystent koszyka (Cart Assistant) w aplikacji Uber Eats – jak to działa?

Zasada działania Asystenta koszyka w Uber Eats opiera się o kilka prostych kroków. Przede wszystkim użytkownik musi wyszukać ulubiony sklep spożywczy z poziomu ekranu głównego, a następnie (po przejściu do witryny sklepu) stuknąć w fioletową ikonę Asystenta koszyka. Kolejno konieczne jest napisanie listy potrzebnych produktów, udostępnienie zdjęcia zrobionej odręcznie listy zakupów lub np. zrzutu ekranu ze składnikami potrzebnymi do przygotowania wybranej potrawy.

Sztuczna inteligencja samodzielnie doda artykuły do koszyka użytkownika, a także weźmie pod uwagę ich dostępność w sklepie, ceny oraz obowiązujące promocje. Po zgromadzeniu wszystkich produktów osoba zamawiająca może samodzielnie dostosować koszyk, zmienić jego zawartość, zamienić wybrane pozycje na inne lub uzupełnić go o kolejne artykuły.

Uber w komunikacie podkreśla, że Asystent koszyka bierze pod uwagę wcześniejsze zamówienia i nadaje priorytet produktom, które były już kiedyś zakupione.