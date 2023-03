Globalna premiera Redmi Note 12 już niedługo. Znamy datę

Seria Redmi Note 12 dostępna jest już na chińskim oraz indyjskim rynku od jakiegoś czasu. Wszyscy, którzy czekali na globalną premierę nowych smartfonów chińskiego producenta, mogą rozpocząć odliczanie, bo to wydarzenie odbędzie się już niedługo.

Seria Redmi Note 12 – specyfikacja i cena

Na początku marca tego roku do sieci trafiła grafika prezentująca kluczowe parametry specyfikacji wszystkich smartfonów z serii Redmi Note 12, a także ich globalne ceny. Co oferują urządzenia i ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Podstawowy model serii będzie mógł pochwalić się 6,67-calowym wyświetlaczem AMOLED z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. O wydajność urządzenia zadba procesor Snapdragon 4 Gen 1 (w wersji 5G), Snapdragon 680 (w wersji 4G). W obu przypadkach z chipsetem współpracować ma 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Na pokładzie znajdą się także 13 Mpix aparat do selfie, 48 Mpix aparat główny (50 Mpix w wersji 4G), 8 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem, a także 2 Mpix sensor makro. Za dostarczenie energii do podzespołów odpowiadać ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który wesprze ładowanie przewodowe o mocy 33 W. Według przedpremierowych doniesień cena Redmi Note 12 4G ma wynosić 279 euro (~1300 złotych), z kolei za wersję 5G trzeba będzie zapłacić 299 euro (~1400 złotych).

Redmi Note 12 5G źródło: Xiaomi

Redmi Note 12 Pro zaoferuje wyświetlacz tej samej wielkości co podstawowy model, jednak dodatkowo smartfon obsłuży technologię Dolby Vision, a także Dolby Atmos. Pod maską znajdzie się tutaj MediaTek Dimensity 1080, który będzie współpracować z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Konfiguracja aparatów tego modelu będzie się składać z 50 Mpix aparatu głównego opartego na matrycy Sony IMX 766 z OIS, a także dwóch dodatkowych sensorów – dokładnie takich jak w modelu Redmi Note 12. W wersji z dopiskiem „Pro” akumulator również będzie mieć pojemność 5000 mAh, jednak moc wpieranej przez niego mocy ładowania ma wynosić 67 W.

Redmi Note 12 Pro+ (źródło: Xiaomi)

Ostatnim smartfonem z serii jest Redmi Note 12 Pro+, który w zasadzie niewiele różni się od modelu Note 12 Pro. Zmiany to przede wszystkim 200 Mpix aparat główny z OIS, 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także akumulator wspierający szybszy standard ładowania przewodowego 120 W HyperCharge. Jeśli chodzi o ceny, to będą one wyglądać następująco: Redmi Note 12 Pro ma kosztować 399 euro (~1870 złotych), a model Note 12 Pro+ 499 euro (~2330 złotych).

Kiedy premiera?

Jeśli seria Redmi Note 12 przekonała Was do siebie swoją specyfikacją oraz relatywnie niską ceną, to z pewnością zastanawiacie się, kiedy smartfony trafią na rynek globalny i będzie można zobaczyć je na sklepowych półkach. Data wydarzenia, na którym zostaną zaprezentowane najnowsze smartfony chińskiego producenta, została ogłoszona na Twitterowym profilu marki Xiaomi.

Wydarzenie Live Vivid, na którym smartfony z serii Redmi Note 12 zostaną zaprezentowane, a co za tym idzie – zaliczą swoją globalną premierę, odbędzie się już w czwartek, 23 marca 2023 roku i ma rozpocząć się o 16:00 czasu polskiego. Jeśli jest wśród Was ktoś, kto zamierza kupić jeden z nowych smartfonów Redmi to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzach.