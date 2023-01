Apple ma się czym chwalić. Nowe MacBooki Pro są naprawdę szybkie

Apple niedawno zaprezentowało nową generację 14- i 16-calowego MacBooka Pro. Firma chwali się wysoką wydajnością tych laptopów. Pierwsze testy potwierdzają, że faktycznie możemy mówić o potężnych maszynach.

Nowe i mocarne laptopy Apple

Zacznijmy od października 2021 roku, bowiem wówczas odbyła się premiera pierwszych MacBooków Pro z ekranami 14 i 16 cali, które przyniosły zestaw wyczekiwanych zmian. Po pierwsze, na ich pokład trafiły układy Apple M1 Pro i M1 Max, które okazały się godnymi rywalami dla topowych procesorów Intela, stosowanych w laptopach. Po drugie, Apple zaprojektowało laptopy, aby spełnić oczekiwania bardziej wymagających użytkowników – np. stosując większą liczbę złączy.

Na ich następców musieliśmy poczekać do stycznia 2023 roku. Co prawda Apple nie zdecydowało się na duże zmiany w designie, ale jeśli chodzi o wydajność – jak najbardziej możemy mówić o odczuwalnym postępie. Na pokład nowej generacji trafiły jeszcze mocniejsze procesory Apple M2 Pro i M2 Max. Oczywiście do tego doszły inne udoskonalenia i mniejsze nowości.

MacBook Pro z procesorem M2 Pro (fot. Apple)

Według zapewnień firmy z Cupertino, różnice przedstawiają się następująco:

grafika w M2 Pro działa do 30% szybciej niż w M1 Pro,

nowy system Neural Engine może wykonywać nawet 15,8 biliona operacji na sekundę i działać do 40% szybciej niż jego poprzednik,

M2 Max ma dwa silniki kodowania wideo i dwa silniki ProRes, dzięki czemu koduje wideo nawet 2x szybciej niż M2 Pro.

Trzeba przyznać, że podane liczby jak najbardziej robią wrażenie. Jak jednak nowe MacBooki Pro wypadają w testach? Tutaj z pomocą przychodzą pierwsze, niezależne benchmarki.

Mocy raczej nikomu nie zabraknie

Z testów opublikowanych przez Tom’s Guide dowiemy się, że w przypadku 14-calowej wersji z mocniejszym układem M2 Pro, czyli tym z 12-rdzeniowym CPU i 19-rdzeniowym GPU, w teście Geekbench wyniki przedstawiają się następująco: 1941 punktów dla jednego rdzenia i 14965 dla operacji wykorzystujących wiele rdzeni.

Dla porównania starszy MacBook Pro z M1 Pro osiągnął 1768 i 12477 punktów. Możemy więc mówić o skoku wydajności zarówno w przypadku pojedynczego rdzenia, jaki i zadań wykorzystujących więcej rdzeni.

Warto dodać, że już wcześniej pojawiły się wyniki dla nowego Maka mini z M2 Pro. Osiągnął on odpowiednio 1952 i 15013 punktów. To imponujący rezultat, który zapowiada świetne możliwości tego komputera w wymagających aplikacjach.

Nowy MacBook Pro zapisuje szybciej niż poprzednik

Jak jednak wypadają dyski SSD w nowych MacBookach Pro? Według testów Tom’s Guide również tutaj nowa generacja laptopów Pro jest szybsza. Wersja z M2 Pro z dyskiem SSD 2 TB wykręciła 5293 MB/s prędkości odczytu i 6168 MB/s prędkości zapisu w narzędziu testowym Blackmagic Disk Speed.

Jak już wspomniałem, możemy mówić o postępie względem MacBooka Pro z M1 Pro, który co prawda w tym samym teście osiągnął trochę lepszy wynik dla odczytu, czyli 5321 MB/s, ale dla zapisu już sporo mniej – 5377 MB/s.

Wypada tutaj dodać, że nie zawsze nowa generacja oferuje chociażby większą prędkość zapisu i odczytu w przypadku zastosowanych dysków. Przykładowo 13-calowy MacBook Pro z Apple M2 ma wolniejszy dysk od poprzednika z układem M1.