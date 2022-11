Nowy telefon Nokii ma klapkę. Spodoba się Twojej babci

Kiedy słyszymy dziś o telefonie z klapką, wyobrażamy sobie sprzęt wypakowany technologią po brzegi za kilka tysięcy złotych. Tymczasem Nokia postanowiła cofnąć się trochę w czasie.

Reklama

Nokia 2780 Flip – klapka A.D. 2002

Tydzień temu na polski rynek trafiła Motorola razr 2022. Bez rozwodzenia się nad jej specyfikacją, przejdę od razu do ceny regularnej urządzenia – 5999 złotych. Dla niektórych taka kwota może być barierą nie do przekroczenia. Na szczęście dla osób, które za wszelką cenę chcą kupić w 2022 roku telefon z klapką, Nokia przygotowała dziesięciokrotnie tańszą propozycję, która przypomina, jak wyglądały „składane urządzenia do dzwonienia” 20 lat temu.

Źródło: Nokia

Zdecydowaną zaletą Nokii 2780 Flip jest interfejs i design, który jest łatwy do przyswojenia. Na drugim ekranie zewnętrznym można zerknąć na dane osoby, która dzwoni, a połączenia można zakończyć, zamykając klapkę. Dla osób starszych, które w dużej części są z obecnymi smartfonami na bakier, takie rozwiązania mogą okazać się bardzo przydatne. W ramach ułatwienia dostępu przyciski na dolnej obudowie są duże i czytelne, a telefon jest kompatybilny z aparatami słuchowymi.

Tani i funkcjonalny

Dzięki zastosowaniu modułu 4G, Nokia 2780 Flip bez problemu posłuży do sprawdzenia Map Google czy obejrzenia filmiku na YouTube (choć z pewnością nie będzie to najwygodniejsza opcja). Ba, znalazło się nawet miejsce na wdrożenie technologii VoLTE. Jeżeli jednak właściciel tego telefonu zdecyduje się na korzystanie z niego wyłącznie do okazjonalnego dzwonienia i odbierania połączeń, to niewykluczone, że jedno pełne ładowanie powinno wystarczyć na ponad dwa tygodnie pracy urządzenia. Akumulator ładuje się poprzez gniazdo USB-C.

W kwestiach audio-foto nie spodziewajcie się wodotrysków. Nokia 2780 Flip oferuje 5 Mpix aparat z diodą doświetlającą, co powinno wystarczyć do strzelania fotek od czasu do czasu. W telefonie znalazło się też miejsce na moduł radia FM i złącze 3,5mm dla tych, którzy wciąż preferują swoje słuchawki w opcji przewodowej.

Źródło: Nokia

Telefon wyruszy z magazynów do pierwszych kupujących 17 listopada br. Do wyboru są dwa kolory obudowy: czerwona i niebieska. Cenę Nokii 2780 Flip ustalono na 89,99 dolarów, co w Polsce powinno przełożyć się na cenę nieprzekraczającą 500 złotych.