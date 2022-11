Wrzucimy zdjęcia do webowych dokumentów Word i PowerPoint bezpośrednio z telefonu

Jeśli większość zdjęć robimy telefonem, a ponadto sporo z nich trafia do tworzonych przez nas dokumentów, to polubimy nową funkcję przygotowaną przez Microsoft. Będzie dało się wrzucić fotki ze smartfonu z Androidem wprost do Worda lub PowerPointa.

Microsoft zacieśnia współpracę komputera ze smartfonem

W tym momencie całkiem przyjemnie pracuje się, gdy mamy w ręku smartfon z Androidem i wymagamy jego współpracy z komputerem z Windowsem. Aplikacja Łącze z telefonem na Windows 11 sprawdza się bardzo dobrze, a Microsoft wprowadza do niej co jakiś czas kolejne nowości.

Tym razem chodzi nie o systemową aplikację, a o webowe edycje programów Word i PowerPoint. Testerzy niejawnych wersji pakietu biurowego Microsoft 365 otrzymali możliwość szybkiego przesyłania zdjęć z telefonu wprost do dokumentów edytowanych w sieci Web. Wystarczy skorzystać z nowego polecenia Wstaw z urządzenia mobilnego i skonfigurować parowanie smartfonu z programem.

Zdjęcia z telefonu od razu w Word i PowerPoint

Jak to działa? Po otwarciu dokumentu w edytorze tekstu lub prezentacji w aplikacjach w wersjach przeglądarkowych, korzystamy ze wspomnianej wyżej funkcji Wstaw z urządzenia mobilnego. Następnie zostajemy przeprowadzeni przez proces parowania z naszym smartfonem za pomocą kodu QR, wyświetlonego na ekranie komputera. Konieczna będzie do tego instalacja aplikacji Łącze do Windows, jeśli jeszcze nie mamy jej na telefonie.

Po pomyślnym sparowaniu, przy korzystaniu z nowej funkcji będziemy mogli zdalnie przeglądać zawartość galerii zdjęć w naszym telefonie i wybierać z niej te, które chcemy użyć w dokumencie.

Jest kilka wymogów, które trzeba będzie spełnić, by skorzystać z tej opcji:

należy mieć aktywną usługę Microsoft 365,

trzeba używać smartfonu z Androidem,

przy używaniu przeglądarki Firefox, konieczne będzie korzystanie z wersji 104.0 lub nowszej.

Nie wiadomo, kiedy Microsoft wprowadzi nową funkcję dla wszystkich subskrybentów Microsoft 365, ale wydaje się, że pełne wdrożenie nie powinno zająć firmie więcej niż kilka miesięcy.