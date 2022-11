Promocja na EA Play – pierwszy miesiąc za 3 złote!

Abonamenty na gry to coraz popularniejsza opcja, z której korzysta sporo graczy. EA postanowiło pójść w ślady Microsoftu i przygotowało specjalną ofertę na EA Play, które można nabyć na cały miesiąc w śmiesznie niskiej cenie!

EA Play daje coraz więcej możliwości

Wiele firm związanych z branżą gamingową coraz częściej tworzy dla graczy przeróżne abonamenty. Tak jest w przypadku bardzo popularnego Xbox Game Passa, dobrze nam znanego GeForce Now czy wspomnianego wyżej EA Play. Ostatnia z tych opcji jest w bardzo przystępnej cenie, jak na możliwości, które nam oferuje. Dotychczas tańsza opcja była dostępna już za 14,99 złotych miesięcznie, a w ramach tego pakietu gracze otrzymywali dostęp do klasycznych gier oraz przedpremierowe 10 godzin w najnowszych tytułach.

Droższa opcja, za 59,90 złotych miesięcznie, daje nam nieograniczony dostęp do wersji premium wybranych, nowych gier, a także wszystkie nieco starsze produkcje. EA przygotowało także specjalne wyzwania i nagrody dostępne jedynie dla posiadaczy abonamentu – tak jest chociażby w FIFA.

źródło: EA

EA Play za jedyne… 3 złote

EA postanowiło wyjść na przeciw oczekiwaniom graczy i udostępniło swój abonament za… 3 złote. Trzeba przyznać, że ze świecą szukać takich promocji. Jest to świetna propozycja dla wszystkich osób, które nie miały jeszcze okazji przetestować EA Play lub planują powrócić (na nowym koncie).

Na stronie Steam znajdziemy odpowiednią zakładkę, w której możemy nabyć EA Play na miesiąc w podstawowej wersji za jedyne 3 złote. Trzeba jednak pamiętać, że po zakończeniu promocyjnego miesiąca, cena subskrypcji wyniesie 14,99 złotych – ale nie musimy się tym martwić, gdyż w dowolnym momencie można zrezygnować z usługi bez żadnych dodatkowych opłat.

EA Play kupione przez Steama oferuje te same rzeczy, co nabyte przez Origin (a właściwie EA App). Warto też wspomnieć, że jeżeli już przekonamy się do tej usługi, to kupując ją z góry na cały rok można zaoszczędzić nawet ponad 50 procent. Podstawowa wersja na 12 miesięcy kosztuje jedynie 79,90 złotych, a opcja pro 419,90 złotych.