ASUS Zenbook 17 Fold OLED w Polsce. Ma niezwykły, składany ekran!

ASUS nie zwalnia tempa i cały czas serwuje coraz to kolejne, jeszcze doskonalsze i bardziej zaawansowane laptopy. Dobrym przykładem jest zaprezentowany pod koniec sierpnia składany Zenbook 17 Fold OLED, który właśnie trafia do sprzedaży w Polsce. Jakie możliwości oferuje i przede wszystkim ile kosztuje?

Reklama

ASUS Zenbook 17 Fold OLED – składak z Intel Evo

Batalia składanych laptopów powoli się zaczyna. Z pewnością nie są to najpopularniejsze na rynku urządzenia, jednak technologia cały czas idzie do przodu, a kolejne generacje składaków okazują się bardziej dopracowane. ASUS wprowadził na rynek Zenbooka 17 Fold OLED – jest to pierwszy na świecie 17,3-calowy składany laptop z certyfikatem Intel Evo.

Źródło: ASUS

Urządzenie przypomina ogromny, zginany tablet, jednak drzemie w nim prawdziwa bestia. Całość bazuje na procesorze Intel Core i7-1250U 12. generacji (10 rdzeni – 2 Performance, 8 Efficient) z grafiką Intel Iris Xe, a do dyspozycji jest także 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz dysk SSD PCIe o pojemności 1 TB.

Poza wydajnością ASUS Zenbook 17 Fold OLED wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim składanym ekranem. Ten po rozłożeniu ma przekątną 17,3-cala, natomiast gdy jest złożony, mamy do dyspozycji 12,5-calową przestrzeń roboczą. W zestawie znajduje się również dedykowana klawiatura Bluetooth z touchpadem – co zamienia urządzenie w pełnoprawnego laptopa, chociaż dolną część ekranu również można zamienić w wirtualną klawiaturę.

Panel oczywiście bazuje na matrycy OLED – w pełnym wymiarze 17,3 cala ma proporcje 4:3 i pracuje w rozdzielczości 2,5K. Częstotliwość odświeżania to standardowe 60 Hz (czas opóźnienia 0,2 ms), a do tego mamy 100% pokrycia barw DCI-P3. Nie zabrakło mu również licznych certyfikatów – m.in. Dolby Vision oraz PANTONE Validated. Po złożeniu mamy proporcje 3:2 i rozdzielczość 1920 × 1280 pikseli.

Cena nie jest niska

Zenbook 17 Fold OLED otrzymał bardzo podstawowy zestaw złącz – mamy do dyspozycji tylko dwa gniazda Thunderbolt 4 (w zestawie sprzedażowym jest przejściówka USB-C – USB-A). 75 Wh baterię laptopa naładujemy przy pomocy dedykowanego zasilacza o mocy 65 W lub którąkolwiek z ładowarek z certyfikatem Power Delivery.

Z dodatkowych funkcji warto wspomnieć o wbudowanej kamerce internetowej o rozdzielczości 5 Mpix i systemie audio złożonym z 4 głośników.

Laptop został wyceniony na 16999 złotych i można go już kupić w polskich sklepach. Cena z pewnością nie jest niska, jednak mówimy o składanym urządzeniu.