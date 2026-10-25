Tani składany smartfon. Da się coś kupić w 2026 roku?

Czy da się w 2026 roku kupić dobry, a zarazem tani smartfon składany? Ano da się, chociaż wybór zdecydowanie nie jest szeroki. Wiele też zależy od tego, jak definiujesz słowo „tani”.

Dobry i tani składany smartfon. Tak, to możliwe

Choć na rynku zadebiutowały już parę ładnych lat temu, to składane smartfony wciąż stanowią niszę, a wynika to w dużej mierze z faktu, że są to przeważnie dość drogie urządzenia. Dobra wiadomość jest taka, że w 2026 roku da się już kupić składaka, który nie odstrasza ceną.

W tym rankingu polecam siedem modeli reprezentujących różne kategorie składaków. W przypadku flipów (czy też klapek) wybrałem trzy modele kosztujące mniej niż 4000 złotych, a w przypadku foldów tylko jeden model nieznacznie przekracza próg 7000 złotych. Obiektywnie rzecz ujmując żaden z nich nie jest tani, ale na tle innych składaków można je traktować jako bardzo atrakcyjne pod tym względem. Oto zestawienie…

Jaki tani składany smartfon? Ranking 2026:

Motorola Razr 70 – najtańszy smartfon z klapką, który warto kupić

– najtańszy smartfon z klapką, który warto kupić Motorola Razr 70 Plus – smartfon z dwoma ekranami wyższej klasy

– smartfon z dwoma ekranami wyższej klasy Samsung Galaxy Z Flip 8 – dobry i tani smartfon składany (z gwiazdką)

– dobry i tani smartfon składany (z gwiazdką) Samsung Galaxy Z Fold 7 – tani smartfon składany jak książka

– tani smartfon składany jak książka Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – jeszcze jeden składak z gwiazdką

– jeszcze jeden składak z gwiazdką Huawei Mate X7 – całkiem tani składany smartfon typu fold

– całkiem tani składany smartfon typu fold Samsung Galaxy Z Fold 8 – szeroki składak w dobrej cenie

Wybieramy tani składany smartfon

Najtańszymi smartfonami składanymi na rynku są Nubia Flip i (jego następca, czyli Nubia Flip 2). Ten pierwszy można kupić za +/- 1500 złotych, a drugi – za niespełna 2000 złotych. Moim zdaniem jednak warto zdecydować się na zakup któregoś z nich tylko wtedy, gdy bardzo zależy Ci na klapce i masz bardzo ograniczony budżet. Modele te nie prezentują jednak poziomu, który pozwalałby mi je umieścić w 2026 roku wśród polecanych urządzeń. Najtańszym spośród tych, które warto kupić, jest w moim odczuciu…

Motorola Razr 70 – najtańszy smartfon z klapką, który warto kupić

Od jego premiery minęło już trochę czasu i obecnie smartfon Motorola Razr 70 da się kupić za mniej niż 3000 złotych. W tej cenie zdecydowanie warto go rozważyć, bo ma do zaoferowania naprawdę sporo – mniej więcej tyle, ile o połowę tańszy smartfon w klasycznej formie, no ale za to ma klapkę i drugi wyświetlacz.

Skoro o ekranach mowa: ten główny cechuje się przekątną 6,9 cala, rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Dzięki jasności sięgającej 3000 nitów możesz zaś oczekiwać wygodnego korzystania w słoneczne dni. Po zamknięciu klapki do akcji wkracza 3,63-calowy panel, który jest w pełni funkcjonalny – nie służy tylko do wyświetlania powiadomień, ale normalnie można na nim uruchamiać aplikacje. Może też być wizjerem podczas robienia selfików głównym aparatem.

Jeśli chodzi o bebechy, producent wyposażył go w średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7450X i dorzucił 8 GB RAM. Akumulator o pojemności 4800 mAh realnie wystarcza zaś na cały dzień pracy. Do tego dochodzą dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (główny i ultraszerokokątny) oraz kamerka do selfie mająca 32 Mpix.

„Powinien być wyborem numer jeden jako składak ze średniej półki. W tej klasie póki co taniej nie będzie, a Motorola Razr 70 to w końcu kompletne doświadczenie, do którego trudno się przyczepić, jeżeli chodzi o całokształt” – tak w recenzji napisał o nim Bartek, wystawiając mu notę 7,5/10.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 70:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, OLED, 2640×1080 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

wyświetlacz zewnętrzny: 3,63 cala, OLED, 1056×1066 pikseli, 90 Hz, do 1700 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 7450X (4 nm, do 2,6 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszerokokątny) na zewnątrz / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4800 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 171,3×74×7,25 mm,

wymiary (złożony): 88,1×74×15,85 mm,

waga: 188 g,

cena i dostępność:

Motorola Razr 70 Plus – smartfon z dwoma ekranami wyższej klasy

Oczko wyżej plasuje się Motorola Razr 70 Plus. Dopłacając kilkaset złotych zyskujesz między innymi większy wyświetlacz zewnętrzny (4 cale), który w dodatku cechuje się też wyższą rozdzielczością, częstotliwością odświeżania do 165 Hz i jasnością sięgającą 3000 nitów (w dwóch ostatnich aspektach zrównuje się z głównym ekranem).

Przede wszystkim jednak oferuje wyższą wydajność, bo jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 sparowany z 12 GB RAM. Równocześnie zachowuje ten sam, całkiem niezły system fotograficzny, a z minusów wypada wspomnieć o mniej pojemnym akumulatorze – ma 4500 mAh, co sprawia, że cowieczorne ładowanie będzie dla wielu osób koniecznością.

Motorola Razr 70 Plus – źródło: Motorola

Smartfon Motorola Razr 70 Plus obsługuje za to szybsze ładowanie przewodowe (do 45 W). Jest również nieco smuklejszy od swojego brata, chociaż nie na tyle, by realnie miało to robić komuś jakąś zauważalną różnicę.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 70 Plus:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, OLED, 2640×1080 pikseli, 165 Hz, do 3000 nitów,

wyświetlacz zewnętrzny: 4 cale, OLED, 1272×1080 pikseli, 165 Hz, do 3000 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm, do 3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszerokokątny) na zewnątrz / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4500 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 171,4×74×7,09 mm,

wymiary (złożony): 88,1×74×15,32 mm,

waga: 189 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Motorola Razr 70 Plus ok. 3800 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy Z Flip 8 – dobry i tani smartfon składany (z gwiazdką)

Samsung Galaxy Z Flip 8 jest jedynym smartfonem z klapką, jaki południowokoreański producent zdecydował się w tym roku wprowadzić na rynek – siłą rzeczy jest więc też najtańszy w jego aktualnym katalogu. Cena na poziomie 5700 złotych nie pozwala jednak widzieć w nim dobrego kandydata do rankingu t-a-n-i-c-h składaków. Jest jednak gwiazdka.

Istnieje bowiem możliwość zamówienia smartfona z europejskiej (a nie polskiej) dystrybucji, a wówczas cena wynosi ~3500 złotych. To już bardzo atrakcyjna oferta, czyniąca z tego modelu realną konkurencję dla wyżej opisanej Motki.

„Samsung Galaxy Flip 8 to świetne urządzenie” – napisał Bartek, po czym zwieńczył recenzję oceną 7,5/10. Może wydawać się niska, ale duży wpływ na nią miała cena. Pod względem specyfikacji jest to bowiem naprawdę niezły sprzęt, wyposażony w procesor Exynos 2600, 12 GB RAM i dwa świetne wyświetlacze AMOLED: główny ma 6,9 cala, a zewnętrzny – 4,1 cala. Do tego dochodzą dwa przyzwoite aparaty, a największe wrażenie robi wyjątkowo smukła konstrukcja: smartfon po rozłożeniu ma niewiele ponad 6 mm, a złożony – trochę ponad 13 mm.

W ogólnym rozrachunku jest to więc świetny składak, ale w cenie zaproponowanej Polakom przez Samsunga – nieszczególnie opłacalny. Europejska dystrybucja tym bardziej stanowi atrakcyjną opcję – pamiętaj tylko, że oznacza ona wyłączenie z promocji organizowanych przez Samsung Polska, może wiązać się z ograniczeniem niektórych funkcji (ale istnieje tu bardzo małe ryzyko) oraz zmienia nieco zasady gwarancji (procedura wygląda inaczej, a terminy są luźniejsze) – nadal jednak chroni Cię prawo konsumenckie co najmniej przez dwa lata.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Flip 8:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, OLED, 2520×1080 pikseli, 120 Hz, do 2600 nitów,

wyświetlacz zewnętrzny: 4,1 cala, OLED, 1048×948 pikseli, 120 Hz, do 2600 nitów,

procesor: Samsung Exynos 2600 (2 nm, do 3,8 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) na zewnątrz / 10 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4300 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 17,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 166,9×75,4×6,1 mm,

wymiary (złożony): 85,7×75,4×13,1 mm,

waga: 180 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Z Flip 8 z dystrybucji europejskiej ok. 3500 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – tani smartfon składany jak książka

W drugiej części zestawienia polecam trzy tzw. duże składaki, czyli urządzenia, które po złożeniu przypominają zwykłe smartfony, a rozłożonym bliżej jest już do tabletów. Pierwszym z nich jest ubiegłoroczny Samsung Galaxy Z Fold 7, któremu Konrad w recenzji wystawił ekstremalnie wysoką notę: 9,5/10. Napisał o nim tak:

„Samsung Galaxy Z Fold 7 to w mojej ocenie urządzenie kompletne: mamy dosłownie wszystko, czego można chcieć od nowoczesnego urządzenia mobilnego. Fenomenalne wyświetlacze, bezkompromisowa wydajność, drastycznie odchudzone wymiary, przemyślany system, długie wsparcie aktualizacjami, przepiękny design i wykonanie klasy premium, a do tego wszystkiego – magię składanej konstrukcji”.

Konkrety? Jego zewnętrzny ekran ma 6,5 cala, a wewnętrzny – okrągłe 8 cali. Za wydajność odpowiada Snapdragon 8 Elite sparowany z 12 GB RAM, a całość ma 8,9 mm po złożeniu i zaledwie 4,2 mm po otwarciu. Na uwagę zasługuje też system fotograficzny, tworzony przez główny apart 200 Mpix, ultraszerokokątny moduł 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix, a do tego po jednej kamerce 10 Mpix na każdym z ekranów.

W polskiej dystrybucji można go dorwać za niespełna 7000 złotych, a w europejskiej – o blisko tysiaka taniej. Myślę, że w tym przypadku obie opcje wydają się sensowne i atrakcyjne.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7:

wyświetlacz wewnętrzny: 8 cali, OLED, 2184×1968 pikseli, 120 Hz, do 2600 nitów,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,5 cala, OLED, 2520×1080 pikseli, 120 Hz, do 2600 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite dla Galaxy (3 nm, do 4,47 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix (teleobiektyw) na zewnątrz / 2 x 10 Mpix na ekranach,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4400 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 158,4×143,2×4,2 mm,

wymiary (złożony): 158,4×72,8×8,9 mm,

waga: 215 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Z Fold 7 z dystrybucji europejskiej ok. 6070 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Z Fold 7 [PL] ok. 7000 zł Media Expert Media Markt Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – jeszcze jeden składak z gwiazdką

Niemal w tej samej cenie, co Galaxy Z Fold 7 z polskiej dystrybucji, można dostać jego następcę – Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra – z dystrybucji europejskiej. Zdecydowanie jest to opcja warta rozważenia, bo producent z Korei Południowej postarał się o kilka sensownych ulepszeń.

Przede wszystkim mamy tu wydajniejszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, jest pojemniejszy akumulator (5000 mAh), a rozdzielczość aparatu ultraszerokokątnego wzrosła z 12 do 50 Mpix. Może i trudno mówić o rewolucji, ale nie da się też odmówić postępu. Aktualnie jest to po prostu jeden z najlepszych składaków na rynku – tyle.

Kuba w recenzji wystawił mu ocenę 8,9/10 chwaląc „doskonałe wyświetlacze, mniej widoczną bruzdę na ekranie, nienaganną wydajność i bardzo dobrą kulturę pracy, wysoką jakość zdjęć oraz smukłą, lekka i solidną konstrukcję ze świetnym zawiasem”.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra:

wyświetlacz wewnętrzny: 8 cali, OLED, 2504×2256 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,5 cala, OLED, 2520×1080 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dla Galaxy (3 nm, do 4,74 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix (teleobiektyw) na zewnątrz / 2 x 10 Mpix na ekranach,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 17,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 158,4×143,2×4,1 mm,

wymiary (złożony): 158,4×72,8×8,9 mm,

waga: 215 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra z dystrybucji europejskiej ok. 7070 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei Mate X7 – całkiem tani składany smartfon typu fold

Bardzo interesującą alternatywą dla wyżej opisanego Samsunga jest Huawei Mate X7. Oferuje wprawdzie nieco niższą wydajność (i nie obsługuje 5G), ze względu na procesor Kirin 9030 Pro, ale za to może pochwalić się dłuższym czasem pracy, zapewnianym przez akumulator o pojemności 5600 mAh. Ten ostatni obsługuje w dodatku szybkie ładowanie przewodowe z mocą 66 W i bezprzewodowe z mocą 50 W.

Jego konstrukcja jest minimalnie grubsza i cięższa, ale za to też bardziej wytrzymała (w stopniach IP58 / IP59). Propozycja marki Huawei może się także pochwalić bardziej wszechstronnym systemem fotograficznym, z głównym aparatem 50 Mpix dysponującym obiektywem o zmiennej przysłonie od f/1.4 do f/4.0, peryskopowym teleobiektywem 50 Mpix i ultraszerokokątnym modułem 40 Mpix.

Huawei Mate X7 (źródło: Huawei)

Z kolei ekrany stoją na podobnym poziomie, co w Samsungu. Mamy tu dwa panele LTPO OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz: główny ma 8 cali, a zewnętrzny – 6,49 cala.

Ogólnie rzecz biorąc jest to kawał świetnego składaka, a – poza procesorem – jego największym minusem jest system domyślnie pozbawiony aplikacji i usług Google. Istnieją wprawdzie sposoby na obejście tego ograniczenia, ale mimo wszystko jest to pewna bolączka.

Najważniejsze cechy smartfona Huawei Mate X7:

wyświetlacz wewnętrzny: 8 cali, OLED, 2416×2210 pikseli, 120 Hz, do 2500 nitów,

wyświetlacz zewnętrzny: 6,49 cala, OLED, 2444×1080 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

procesor: Kirin 9030 Pro (5 nm, do 2,75 GHz),

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 40 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw) na zewnątrz / 2 x 8 Mpix na ekranach,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 4G / LTE, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5600 mAh, ładowanie maks. 60 W,

system operacyjny: EMUI 15,

odporność: IP58 / IP59,

wymiary (rozłożony): 158,4×143,2×4,1 mm,

wymiary (złożony): 158,4×72,8×8,9 mm,

waga: 215 g,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Z Fold 8 – szeroki składak w dobrej cenie

Ranking zamyka Samsung Galaxy Z Fold 8 bez dopisku Ultra. Chociaż nazwa mogłaby sugerować coś innego, w rzeczywistości jest to pierwszy reprezentant nowej kategorii składaków w katalogu producenta z Korei Południowej. Wyróżniają go zupełnie inne proporcje: jego ekrany są zdecydowanie szersze i niższe. Są też ogólnie mniejsze: przekątna zewnętrznego wynosi 5,5 cala, a wewnętrznego – 7,6 cala. Pod tym względem bardzo przypomina iPhone’a Duo, zaprezentowanego 9 września 2026 roku.

Taki poręczny składak może być dla wielu osób optymalnym rozwiązaniem. Przy okazji Samsung Galaxy Z Fold 8 może się też pochwalić wysoką wydajnością, zapewnianą przez procesor Snapdrgon 8 Elite Gen 5 sparowany z 12 GB RAM. Akumulator cechuje się pojemnością 4800 mAh, a system fotograficzny tworzą: główny aparat 50 Mpix i ultraszerokokątny 50 Mpix oraz dwie kamerki 10 Mpix do selfie. Niestety, teleobiektywu brak.

To nie jest smartfon doskonały, ale na pewno wyróżnia się na tle konkurencji. Standardowo jest dość drogi, ale aktualnie da się go kupić w cenie mieszczącej się w budżecie, jaki założyłem w tym rankingu – nie powiem, że na pewno warto go kupić, ale jak najbardziej warto to rozważyć.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy Z Fold 8:

wyświetlacz wewnętrzny: 7,6 cala, OLED, 2448×1848 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

wyświetlacz zewnętrzny: 5,5 cala, OLED, 1972×1248 pikseli, 120 Hz, do 3000 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dla Galaxy (3 nm, do 4,74 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszerokokątny) na zewnątrz / 2 x 10 Mpix na ekranach,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4800 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 17,

odporność: IP48,

wymiary (rozłożony): 123,9×161,4×4,5 mm,

wymiary (złożony): 123,9×81,9×9,7 mm,

waga: 208 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Samsung Galaxy Z Fold 8 [PL] ok. 6500 zł Allegro RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

To by było na tyle. Niestety, smartfony obecnie ogólnie drożeją i składaki nie stanowią tu żadnego wyjątku.