Nadchodzą dwa smartfony z wielkimi akumulatorami. Jest na co czekać

Pojemność akumulatora to jeden z pierwszych parametrów, na który kierują swój wzrok klienci. Te dwa smartfony z pewnością ich zainteresują, gdyż będą miały ogniwa z ogromnym zapasem miliamperogodzin.

Nowe smartfony Oppo i Vivo będą miały akumulatory o pojemności aż 12000 mAh

Bezpowrotnie minęły czasy, gdy smartfony miały akumulatory o pojemności ~5000 mAh. Dziś wydaje się ona wręcz „nie na czasie”, choć Samsung zdaje się uważać inaczej. Chińscy producenci jednak masowo montują w swoich urządzeniach baterie, mające już czterocyfrową pojemność.

Chińczycy nie zamierzają jednak spoczywać na laurach. Wręcz przeciwnie, powoli, sukcesywnie przesuwają granicę do nieosiągalnych jeszcze niedawno poziomów. Niedawno pojawiła się informacja, że Honor już testuje smartfony z akumulatorami o pojemności od 14000 do nawet 15000 mAh, które wymagałyby ładowania… raz na tydzień.

Oppo i Vivo również planują wprowadzić na rynek nowe modele z wielkimi (aczkolwiek nie aż tak) bateriami. W bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA odnaleziono urządzenie o numerze modelu PNC110, które ma być wyposażone w akumulator o typowej pojemności około 12000 mAh.

Pozostała specyfikacja techniczna pozostaje na tę chwilę nieznana – TENAA nadal jej nie opublikowała, ograniczając się tylko do zdjęć. Pewne wydaje się jednak zainstalowanie systemu Android 17 z nakładką ColorOS 17.

Oppo PNC110 (źródło: TENAA via Android Treasure)

Na tę chwilę nie wiadomo też, pod jaką nazwą trafi na rynek smartfon Oppo PNC110, lecz wydaje się wysoce prawdopodobne, że zadebiutuje jako przedstawiciel serii oznaczonej literą A. Niedawno bowiem do portfolio marki dołączył smartfon Oppo A7 Pro Max 5G z akumulatorem o pojemności 10000 mAh.

Nowy smartfon Vivo z baterią 12000 mAh również jest w większości wielką niewiadomą

O tym, że Vivo pracuje nad smartfonem z akumulatorem o pojemności około 12000 mAh, doniósł jeden z najpłodniejszych informatorów z Chin – Digital Chat Station. Nie ujawnił jednak jego pozostałej specyfikacji technicznej, gdyż – jak stwierdził – konkretny model jest na razie owiany tajemnicą.

Dodał natomiast, że w planach są smartfony z jeszcze większymi akumulatorami, które trafią do modeli z dużymi ekranami.