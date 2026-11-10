Nowy smartfon Xiaomi zasłuży na dopisek „Ultra”

Do portfolio chińskiego giganta dołączy nowy, wypasiony model. Pierwsze informacje na jego temat wskazują, że ten smartfon Xiaomi w pełni zasłuży na dopisek „Ultra” w nazwie.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi K100 Ultra będzie naprawdę „Ultra”

11 sierpnia 2026 roku Xiaomi zaprezentowało modele Redmi K100 Pro i Redmi K100 Pro Max, a w październiku zadebiutował smartfon Redmi K100. Okazuje się, że rodzina nie jest jeszcze kompletna, ponieważ chiński gigant przygotowuje do premiery czwartego członka. Pierwsze informacje na jego temat brzmią bardzo obiecująco.

Redmi K100 Pro Max (źródło: Xiaomi)

Za ich udostępnienie odpowiedzialny jest jeden z renomowanych informatorów z Chin – Digital Chat Station. Według niego na obecnym etapie rozwoju smartfon jest wyposażony w procesor, wyprodukowany z wykorzystaniem 2-nm procesu technologicznego, co wskazuje na chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 lub MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Bez względu na to, jaki układ ostatecznie wybrali Chińczycy, smartfon Redmi K100 Ultra będzie jednym z najwydajniejszych modeli na rynku. Imponująco zapowiada się również akumulator, gdyż ma mieć pojemność ~10000 mAh i do tego obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 100 W oraz ładowanie indukcyjne o mocy 50 W i ładowanie obejściowe. Nie powinno też zabraknąć wsparcia dla ładowania zwrotnego – zarówno przewodowego, jak i indukcyjnego.

Ponadto nadchodzący „Ultra” smartfon Xiaomi otrzymał teleobiektyw peryskopowy z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix i wielkości 1/1,95″, oferujący około 3x zoom optyczny.

Kiedy zadebiutuje smartfon Redmi K100 Ultra?

Czwarty członek serii Redmi K100 nie jest jeszcze gotowy – Chińczycy wciąż nie sfinalizowali jego projektu, w związku z czym przekazane przez Digital Chat Station informacje mogą nie (do końca) znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Szczególnie że raczej nie należy spodziewać się rychłej premiery Redmi K100 Ultra, ponieważ smartfon Redmi K90 Ultra został oficjalnie zaprezentowany w czerwcu 2026 roku. W związku z tym następca najprawdopodobniej zadebiutuje dopiero w pierwszej połowie 2027 roku.