Huawei MatePad Air
Huawei MatePad Air (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)
Promocje

Huawei rozpoczął Black Friday 2026 już dzisiaj. Promocji jest sporo

Grzegorz Dąbek·
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Promocje
Huawei rozpoczął Black Friday 2026 już dzisiaj. Promocji jest sporo

Czarny Piątek 2026 dopiero 27 listopada, jednak Huawei nie każe czekać mieszkańcom Polski tak długo, żeby mogli kupić jego urządzenia w niższych cenach. Promocje są bowiem dostępne już od dzisiaj.

Ekskluzywna promocja Huawei na Black Friday 2026

W obniżonych cenach można kupić zarówno smartfony, jak i tablety oraz smartwatche i słuchawki chińskiego producenta. Promocja, przygotowana z myślą o tegorocznym Czarnym Piątku i Cyber Monday, została jednak podzielona na dwie części. Niektóre urządzenia w obniżonych cenach można bowiem nabyć wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym marki.

Na tej liście znajdują się między innymi:

Gdzie kupić?

Huawei Watch GT 5 41 mm Blue

ok. 499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 10 listopada 2026)
Huawei
Zawiera linki afiliacyjne.

Pozostałe promocje Huawei na Black Friday 2026

Inne urządzenia w obniżonych z okazji Black Friday 2026 cenach można natomiast kupić zarówno na huawei.pl oraz Strefie Marki Huawei na Allegro, jak i w wybranych sieciach handlowych:

  • Media Expert,
  • RTV Euro AGD,
  • Media Markt,
  • x-kom,
  • Neonet,
  • Komputronik.

W niższych cenach dostępne są między innymi:

  • smartfony
    • Huawei Pura 80 Ultra – za 4999 złotych,
    • Huawei Pura 80 Pro – za 3499 złotych,
    • Huawei Nova 14 Pro – za 1999 złotych,
Gdzie kupić? Recenzja

Huawei Pura 80 Ultra 16/512 GB

ok. 4999 zł
(Przybliżona cena z dnia: 10 listopada 2026)
Huawei
Media Expert
RTV Euro AGD
Media Markt
x-kom
Komputronik
Zawiera linki afiliacyjne.
  • smartwatche
    • Huawei Watch GT 5 – od 599 złotych,
    • Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Active – za 879 złotych,
    • Huawei Watch Fit 5 – za 699 złotych,
Gdzie kupić?

Huawei Watch GT 5

ok. 599 zł
(Przybliżona cena z dnia: 10 listopada 2026)
Huawei
Allegro
Media Expert
RTV Euro AGD
Media Markt
x-kom
Komputronik
Zawiera linki afiliacyjne.
Gdzie kupić? Recenzja

Huawei FreeBuds 7i

ok. 349 zł
(Przybliżona cena z dnia: 10 listopada 2026)
Huawei
Allegro
Media Expert
RTV Euro AGD
Media Markt
x-kom
Komputronik
Zawiera linki afiliacyjne.
Gdzie kupić? Recenzja

Huawei MatePad Air

ok. 2499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 10 listopada 2026)
Huawei
Allegro
Media Expert
RTV Euro AGD
Media Markt
x-kom
Komputronik
Zawiera linki afiliacyjne.

Promocje, przygotowane przez Huawei na Black Friday 2026 i Cyber Monday 2026, będą dostępne do 30 listopada 2026 roku. Producent zastrzega jednak, że każdy sklep może samodzielnie decydować o cenach, w związku z czym oferta lub ceny mogą ulec zmianie.

Przy okazji warto przypomnieć, że również Samsung już ma promocje na Black Friday 2026.

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