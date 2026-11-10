Huawei rozpoczął Black Friday 2026 już dzisiaj. Promocji jest sporo

Czarny Piątek 2026 dopiero 27 listopada, jednak Huawei nie każe czekać mieszkańcom Polski tak długo, żeby mogli kupić jego urządzenia w niższych cenach. Promocje są bowiem dostępne już od dzisiaj.

Ekskluzywna promocja Huawei na Black Friday 2026

W obniżonych cenach można kupić zarówno smartfony, jak i tablety oraz smartwatche i słuchawki chińskiego producenta. Promocja, przygotowana z myślą o tegorocznym Czarnym Piątku i Cyber Monday, została jednak podzielona na dwie części. Niektóre urządzenia w obniżonych cenach można bowiem nabyć wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym marki.

Na tej liście znajdują się między innymi:

Gdzie kupić? Huawei Watch GT 5 41 mm Blue ok. 499 zł Huawei Zawiera linki afiliacyjne.

Pozostałe promocje Huawei na Black Friday 2026

Inne urządzenia w obniżonych z okazji Black Friday 2026 cenach można natomiast kupić zarówno na huawei.pl oraz Strefie Marki Huawei na Allegro, jak i w wybranych sieciach handlowych:

Media Expert,

RTV Euro AGD,

Media Markt,

x-kom,

Neonet,

Komputronik.

W niższych cenach dostępne są między innymi:

smartfony Huawei Pura 80 Ultra – za 4999 złotych, Huawei Pura 80 Pro – za 3499 złotych, Huawei Nova 14 Pro – za 1999 złotych,



smartwatche Huawei Watch GT 5 – od 599 złotych, Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Active – za 879 złotych, Huawei Watch Fit 5 – za 699 złotych,



słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds SE 4 ANC – za 179 złotych, Huawei FreeBuds 7i – za 349 złotych, Huawei FreeBuds Pro 5 – za 699 złotych,



Promocje, przygotowane przez Huawei na Black Friday 2026 i Cyber Monday 2026, będą dostępne do 30 listopada 2026 roku. Producent zastrzega jednak, że każdy sklep może samodzielnie decydować o cenach, w związku z czym oferta lub ceny mogą ulec zmianie.

Przy okazji warto przypomnieć, że również Samsung już ma promocje na Black Friday 2026.