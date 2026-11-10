Huawei rozpoczął Black Friday 2026 już dzisiaj. Promocji jest sporo

Czarny Piątek 2026 dopiero 27 listopada, jednak Huawei nie każe czekać mieszkańcom Polski tak długo, żeby mogli kupić jego urządzenia w niższych cenach. Promocje są bowiem dostępne już od dzisiaj.
Ekskluzywna promocja Huawei na Black Friday 2026
W obniżonych cenach można kupić zarówno smartfony, jak i tablety oraz smartwatche i słuchawki chińskiego producenta. Promocja, przygotowana z myślą o tegorocznym Czarnym Piątku i Cyber Monday, została jednak podzielona na dwie części. Niektóre urządzenia w obniżonych cenach można bowiem nabyć wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym marki.
Na tej liście znajdują się między innymi:
- smartwatch Huawei Watch GT 5 41 mm Blue – za 499 złotych,
- słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 6 – za 449 złotych
- oraz router Huawei WiFi Mesh X3 Pro – za 649 złotych.
Huawei Watch GT 5 41 mm Blue
Pozostałe promocje Huawei na Black Friday 2026
Inne urządzenia w obniżonych z okazji Black Friday 2026 cenach można natomiast kupić zarówno na huawei.pl oraz Strefie Marki Huawei na Allegro, jak i w wybranych sieciach handlowych:
- Media Expert,
- RTV Euro AGD,
- Media Markt,
- x-kom,
- Neonet,
- Komputronik.
W niższych cenach dostępne są między innymi:
- smartfony
- Huawei Pura 80 Ultra – za 4999 złotych,
- Huawei Pura 80 Pro – za 3499 złotych,
- Huawei Nova 14 Pro – za 1999 złotych,
Huawei Pura 80 Ultra 16/512 GB
- smartwatche
- Huawei Watch GT 5 – od 599 złotych,
- Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Active – za 879 złotych,
- Huawei Watch Fit 5 – za 699 złotych,
Huawei Watch GT 5
- słuchawki bezprzewodowe
- Huawei FreeBuds SE 4 ANC – za 179 złotych,
- Huawei FreeBuds 7i – za 349 złotych,
- Huawei FreeBuds Pro 5 – za 699 złotych,
Huawei FreeBuds 7i
- tablety
- Huawei MatePad Air – od 2499 złotych,
- Huawei MatePad Pro Max – od 4699 złotych.
Huawei MatePad Air
Promocje, przygotowane przez Huawei na Black Friday 2026 i Cyber Monday 2026, będą dostępne do 30 listopada 2026 roku. Producent zastrzega jednak, że każdy sklep może samodzielnie decydować o cenach, w związku z czym oferta lub ceny mogą ulec zmianie.
Przy okazji warto przypomnieć, że również Samsung już ma promocje na Black Friday 2026.