Honor Power 2 (źródło: Honor)
Tego smartfona nie trzeba będzie reklamować. Sam bym go kupił

Grzegorz Dąbek·
Można kląć się, że rozmiar nie ma znaczenia, jednak duże liczby skutecznie działają na wyobraźnię i skłaniają klientów do wyboru urządzenia, które oferuje najwięcej na papierze. Dzięki temu ten nowy smartfon może odnieść podobnie duży sukces.

Nowy smartfon Honor Power 3 będzie czarować klientów dużym rozmiarem akumulatora

Seria Power to świeżynka w ofercie tej marki. Pierwszy smartfon Honor Power zadebiutował bowiem w kwietniu 2025 roku, a premiera Honor Power 2 miała miejsce w styczniu 2026 roku. „Jedynkę” wyposażono w akumulator o pojemności 8000 mAh, natomiast następca otrzymał baterię 10080 mAh. Jeden i drugi miał przy tym zaledwie 7,98 mm grubości.

Jeden z chińskich informatorów, Digital Chat Station, ujawnił, że w przygotowaniu jest kolejny członek tej serii i zdradził, że smartfon Honor Power 3 także zostanie wyposażony w akumulator o pojemności ponad 10000 mAh, a finalnie może ona sięgnąć nawet 11000-12000 mAh.

Smartfon Honor Power 3 zachwyci jednak nie tylko pojemnością akumulatora, ale też wydajnością, gdyż w jego wnętrzu ma znaleźć się również (niezaprezentowany jeszcze oficjalnie) procesor MediaTek Dimensity 8600, który będzie produkowany z użyciem 3-nm procesu technologicznego (który aktualnie jest zarezerwowany dla flagowych SoC).

Ponadto informator wspomina o zastosowaniu płaskiego wyświetlacza LTPS o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości około 1,5K ze szkłem 2.5D. Smartfon Honor Power 3 zapowiada się zatem bardzo obiecująco i nie ulega wątpliwości, że będzie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Kiedy zadebiutuje smartfon Honor Power 3?

Niestety jest też zła wiadomość. Smartfon Honor Power 3 nie został jeszcze ukończony i jego premiery nie należy spodziewać się w najbliższym czasie. Jest ona realna najwcześniej w drugiej połowie roku – raczej pod jej koniec lub nawet dopiero na początku 2027 roku.

To jednak nie jedyny model z wielkim akumulatorem, jaki ta marka ma w planach. W marcu pojawiła się bowiem informacja, że Honor pracuje nad smartfonem z baterią 13080 mAh, którego premiera planowana jest już w pierwszej połowie 2026 roku. Podobno zadebiutuje jako Honor X80 GT.

