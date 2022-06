FREE NOW pojawi się w kolejnych miastach w Polsce. Sprawdź, może w twoim też

FREE NOW to platforma usług transportowych, która działa w Polsce już od 10 lat. Po przejęciu kierowców mytaxi, firma rozszerza swoją działalność o kolejne miasta w naszym kraju.

FREE NOW w 18 miastach w Polsce

Od 1 czerwca FREE NOW dostępne jest już w 18 miastach w Polsce. To dzięki temu, że zasięg tej platformy transportowej zwiększa się o kolejne lokalizacje. Miasta, w których dotąd dostępne były przejazdy FREE NOW to:

Warszawa,

Gdańsk,

Gdynia,

Sopot,

Kraków,

Wrocław,

Poznań,

Katowice (GOP),

Łódź,

Białystok,

Bydgoszcz,

Lublin,

Rzeszów.

Do dotychczasowej trzynastki w połowie maja lub na początku czerwca dołączyły takie miasta, jak:

Szczecin (dodatkowo z usługą wynajmu hulajnóg),

(dodatkowo z usługą wynajmu hulajnóg), Kielce ,

, Radom ,

, Częstochowa ,

, Olsztyn.

Łącznie daje nam to 18 dużych miast w Polsce, w których skorzystamy z przejazdów FREE NOW.

Dla nowych użytkowników – taniej

Krzyszfot Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce, przekazał, że na otwarciu się na nowe lokalizacje skorzystają zarówno zamawiający przejazdy, jak i sami kierowcy:

Na start, użytkownikom ze Szczecina, Radomia, Kielc, Olsztyna i Częstochowy oferujemy przejazdy tańsze o połowę, a kierowcom atrakcyjne bonusy do każdego kursu.

Jeśli więc jesteśmy w miejscu, w którym FREE NOW dopiero startuje, warto skorzystać z promocji. Przejazd tańszy o połowę nie może się nie opłacać.