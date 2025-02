Ten tani tablet zapowiada się całkiem obiecująco. Oto Teclast M50 Plus

Teclast M50 Plus to jedno z tych urządzeń, które mają przyciągnąć klienta naprawdę atrakcyjną ceną. Owszem, ten tablet kosztuje mało, ale specyfikacja nie jest z tych zniechęcających do kupna.

Co oferuje tablet Teclast M50 Plus?

Trzeba przyznać, że wiele tabletów Teclast – mimo iż nie wprowadza innowacji na rynek – potrafi zwrócić uwagę. W ich przypadku producent obrał inną strategię niż niektórzy, bardziej rozpoznawalni gracze. Otóż głównym założeniem jest dostarczenie dobrego urządzenia w możliwie najniższej cenie i mówimy tutaj o tej niskiej półce cenowej.

Najnowszy Teclast M50 Plus jest kolejnych przedstawicielem serii M50, która składa się chociażby z modelu Teclast M50 Mini, mogącego zastąpić smartfon. Na jego pokładzie znalazł się 10,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i maksymalnej jasności 350 nitów. Producent chwali się certyfikacją TÜV Rheinland, która dotyczy ochrony przed nadmiarem niebieskiego światła.

Omawiany tablet ma 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85 i układ Mali-G52 MC2, odpowiadający za przetwarzanie grafiki. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 6 GB RAM, które – w razie potrzeby – mogą być rozszerzone do 16 GB z wykorzystaniem pamięci przeznaczonej na pliki i inne dane. Skoro już wspomnieliśmy o tej pamięci, należy dodać, że tablet oferuje 128 GB, a dodatkowo obsługuje karty pamięci do 1 TB.

Na pokładzie znalazło się również miejsce dla modemu 4G, Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, Bluetooth 5.0 i GPS. Aparat umieszczony z tyłu ma 13 Mpix i w gorszych warunkach oświetleniowych wspomaganych jest lampą LED. Z kolei ten przedni to 8 Mpix. Do tego dochodzi akumulator 7000 mAh, złącze USB-C i słuchawkowe 3,5 mm.

Tablet pracuje pod kontrolą Androida 14. Wymiary obudowy przedstawiają się następująco: 242,5 x 161,3 x 8,5 mm, a waga to równe 475 g. Producent chwali się funkcją rozpoznawania twarzy użytkownika, aczkolwiek najpewniej mamy do czynienia z dość prostym mechanizmem, którego oszukanie może być niezbyt wymagające.

Ile kosztuje Teclast M50 Plus??

Niestety, tablet w tej cenie nie jest dostępny w Polsce, a zdecydowanie mamy czego żałować, bo w Chinach można go kupić już za 629 juanów, czyli – w prostym przeliczeniu – około 342 złotych. Jeśli możesz wydać nieco więcej i wciąż jesteś zainteresowany kupnem modelu Teclast M50 Plus, znajdziesz go na platformie AliExpress za 509,90 złotych lub na Temu za 574,80 złotych.

Wypada wspomnieć, że w zeszłym miesiącu zadebiutował 12-calowy Teclast T60AI – również w przyjemnej cenie.