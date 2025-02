Tęsknisz za fizycznymi klawiaturami w smartfonach? Oto rozwiązanie dla Ciebie

Kiedyś smartfony z fizyczną klawiaturą kojarzyły się z produktami premium pokroju biznesowych urządzeń BlackBerry. Dzisiaj to skansen, do którego żaden duży producent nie planuje wracać. Jeżeli jednak tęsknicie za małymi klawiszami do pisania SMS-ów, a macie smartfon z Androidem, to pojawiła się dla Was opcja.

iPhoneBerry

Na początku 2024 roku mogliście przeczytać na Tabletowo o ciekawostce pod tytułem Clicky. Jest to etui do iPhone’a, które oprócz chronić obudowę urządzenia, dorzuca u dołu działającą, fizyczną klawiaturę. Występuje ono w dwóch wariantach – jeden kompatybilny ze złączem Lightning, drugi z USB-C. Dzięki funkcji passthrough osobliwy dodatek umożliwia korzystanie ładowarki przy założonym etui, a podświetlanie klawiszy przydaje się przy pisaniu nocą.

A gdzie opcja dla telefonów z Androidem, zapytacie? Cóż, ze względu na mnogość kształtów i wysp na aparaty można się łatwo domyśleć, że opracowanie uniwersalnego rozwiązania jest niemożliwe. Nie powstrzymało to jednak firmy od przygotowania akcesorium i w końcu pojawiło się rozwiązanie dla kilku popularnych modeli smartfonów działających na systemie sygnowanym zielonym robotem.

Etui z klawiaturą do smartfonów z Androidem

Etui z klawiaturą na smartfony z Androidem powiela wszystkie zalety wersji dedykowanej iPhone’om. Jest więc podświetlenie klawiszy, funkcja passthrough czy obsługa personalizowanych skrótów do wywoływania aplikacji lub asystenta AI.

Etui z klawiaturą Clicks (Źródło: Clicks)

Obecnie Clicks przygotowało akcesorium dla pięciu modeli – Google Pixel 9 i Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 oraz… Motorola Razr 50 i Razr 50 Ultra. Żeby było jeszcze dziwniej, wariant przygotowany dla składanych smartfonów współpracuje z obydwoma wyświetlaczami. W wersji zamkniętej kojarzy mi się to z lekko szalonymi projektami LG czy Samsunga sprzed 15 lat. Telefon z klawiaturą i wyświetlaczem na garbie, a całość przedzielona dwoma aparatami… istne cudo.

Etui z klawiaturą Clicks (Źródło: Clicks)

Podobnie jak w przypadku etui z klawiaturą do iPhone’ów, cena wynosi 129 euro (równowartość około 535 złotych). Zamawiając produkt przedpremierowo do 21 marca, można liczyć na upust do 95 euro (~395 złotych). Planowany terminarz dostaw zakłada, że etui powędruje w kwietniu 2025 roku do właścicieli Google Pixel 9 (kolor Onyx), a w maju do używających Motoroli Razr (wariant Electric). Użytkownicy Samsungów Galaxy S25 dostaną swoje Clicksy w kolorze Onyx dopiero czerwcu. Wysyłka do Polski jest darmowa.