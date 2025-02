Gdzie w(y)rzucić ubrania? Możesz też do… Paczkomatu

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi nie wolno wyrzucać ubrań do kontenera na odpady zmieszane. Gdzie zatem mieszkańcy Polski mogą wyrzucić ubrania, których nie będą już dłużej nosić? Wśród dostępnych opcji jest… Paczkomat.

Gdzie wyrzucić stare ubrania? Na pewno nie do czarnego kontenera/kosza

Jeszcze do niedawna selektywna zbiórka odpadów polegała na segregowaniu tworzyw sztucznych i metali (opakowania z obu materiałów wrzuca się do tego samego – żółtego kontenera), szkła, papieru oraz odpadów ulegających biodegradacji. Nie było obowiązku segregowania tekstyliów, aczkolwiek w wielu miejscach od lat znajdują się kontenery, do których można je wrzucić.

W całej Polsce stawia je m.in. Polski Czerwony Krzyż – uzyskane ze sprzedaży zebranych tekstyliów pieniądze przekazywane są na pomoc potrzebującym. Ubrania nie trafiają bezpośrednio do potrzebujących – ich recyklingiem zajmuje się firma trzecia, która rozlicza się z PCK (tj. płaci) za każdy kilogram.

Kontener PCK na ubrania/tekstylia (źródło: Polski Czerwony Krzyż)

Od 1 stycznia 2025 roku segregacja tekstyliów jest już obowiązkowa. Nie ma jednak obowiązku posiadania w gospodarstwie domowym osobnego kosza na nie. Mowa tu o przypadkach, gdzie gospodarstwo domowe musi posiadać dedykowane odpowiedniej frakcji kosze (najczęściej są to domy jedno- i wielorodzinne), które opróżnia firma odbierająca odpady w danej miejscowości.

Każda gmina ma natomiast obowiązek zapewnić mieszkańcom możliwość oddania nieużywanych tekstyliów – przynajmniej w PSZOK-ach, czyli Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które muszą funkcjonować w każdej gminie.

Jakie tekstylia trzeba segregować od 1 stycznia 2025 roku? (źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Nieużywane ubrania możesz oddać też do Paczkomatu

W sytuacji, gdy segregacja tekstyliów stała się obowiązkowa, a nie każdy ma w pobliżu PSZOK lub kontener (na przykład) Polskiego Czerwonego Krzyża, ludzie mogą szukać alternatywnego sposobu na pozbycie się ubrań, których nie zamierzają już nosić.

Można w tym celu wykorzystać również Paczkomat, ponieważ już od 2021 roku InPost oferuje usługę EKOzwroty (program jest realizowany wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko). Początkowo można było oddawać tylko sprzęt elektryczny i elektroniczny, ale od 2022 roku można również odzież, obuwie, artykuły dziecięce, książki i zabawki. Usługa ta cieszy się bardzo dużą popularnością – w samym 2024 roku do Paczkomatów włożono 130000 przesyłek, w których znajdowało się łącznie 530 ton rzeczy zdatnych do dalszego użycia.

Oddawane rzeczy trafiają do specjalistycznej firmy, gdzie są sprawdzane przez pracowników pod kątem sprawności i możliwości ponownego wykorzystania. W ramach EKOzwrotów najczęściej oddawane są tekstylia i obuwie – stanowią one 60% wszystkich przesyłek.

EKOzwrot przez Paczkomat teraz jeszcze bardziej się opłaca

Nadanie EKOzwrotu jest całkowicie bezpłatne – można to zrobić zarówno w aplikacji InPost, jak i za pośrednictwem strony internetowej https://szybkiezwroty.pl/pl/EKOzwroty. Teraz opłaca się to jeszcze bardziej, ponieważ w ramach kampanii „Porządki bez wyrzutów” otrzymacie dwa razy więcej InCoinów za każdy nadany EKOzwrot – 40 (zamiast 20).