PKP Intercity sprawi, że podróże będą wygodniejsze

Przewoźnik PKP Intercity zapowiada sporo nowości, jakie pojawią się w serwisie e-IC 2.0 oraz aplikacji. Nowe rozwiązania mają ułatwić zaplanowanie podróży i nie tylko.

Nowy serwis e-IC 2.0 i aplikacja PKP Intercity

Od sierpnia 2024 roku podróżni korzystający z usług przewoźnika PKP Intercity zyskali dostęp do nowego internetowego systemu sprzedaży e-IC 2.0. Platforma i aplikacja stały się nieco bardziej intuicyjne oraz otrzymały sporo przydatnych funkcji.

Za pomocą nowego serwisu internetowego pasażerowie mogą kupić bilety okresowe, również w wersji z rezerwacją, a wszystko to bez konieczności tworzenia konta na platformie. Podróżni mają też możliwość szybkiego wyszukiwania połączeń, sprawdzania informacji o danej trasie, przeglądania dostępnych zniżek, ofert i ulg. Teraz przewoźnik zapowiada, że w systemie e-IC 2.0 oraz w aplikacji PKP Intercity pojawią się kolejne udogodnienia.

Jakie nowości planuje wdrożyć PKP Intercity?

PKP Intercity ma nową propozycję skierowaną do osób, które lubią podróżować pociągiem za granicę. W serwisie e-IC 2.0 oraz za pośrednictwem aplikacji możliwe będzie kupienie biletów na wybrane połączenia nawet z półrocznym wyprzedzeniem (180 dni). Początkowo przedsprzedaż będzie dostępna dla pociągów na trasie z Polski do Austrii, Czech i Niemiec. Do tej pory w większości przewoźnik oferował przedsprzedaż z 60-dniowym wyprzedzeniem – wyjątkiem są połączenia do Ukrainy sprzedawane z 20-dniowym wyprzedzeniem.

Ponadto w kanałach przewoźnika PKP Intercity mają pojawić się nowe powiadomienia o zmianach w rozkładzie jazdy, dotyczące np. innej godziny odjazdu pociągu międzynarodowego. Powiadomienia te będą automatycznie wysyłane na adres e-mail wprowadzony przy zakupie biletu, a także zostaną uwzględnione na koncie użytkownika, dzięki czemu będzie można na bieżąco weryfikować zmiany w podróży. Przewoźnik zapowiada, że rozwiązanie to w przyszłości ma być też rozszerzone na połączenia krajowe.

Decydując się na zakup biletu poprzez aplikację lub serwis internetowy, klienci będą mogli wybierać konkretne miejsca w pociągu na schemacie. Opcja ta na ten moment jest dostępna dla przejazdów krajowych.

Zgodnie z zapowiedzią przewodnika – nowe rozwiązania ułatwiające zaplanowanie podróży pojawią się „jeszcze w tym roku”.