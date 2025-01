Tablet Teclast T60AI ma 12 cali. Jest więc duży, ale kosztuje mało

Teclast T60AI to najnowsza propozycja chińskiego producenta, kierowana do zwolenników większych wyświetlaczy. Specyfikacja nie powala, z pewnością jednak model ten może przypaść do gustu osobom poszukującym tabletu za niewielkie pieniądze.

Taki jest tablet Teclast T60AI – specyfikacja nie powala

Teclast T60AI to relatywnie tani tablet dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją i dużymi ekranami. Wyświetlacz w tym modelu cechuje się konkretnie przekątną 12 cali, rozdzielczością 2000×1200 pikseli, częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością sięgającą 330 nitów.

Teclast T60AI (fot. Teclast)

Takie parametry ekranu pozwalają liczyć na całkiem komfortowe warunki do oglądania filmów i seriali. Cenne w tym kontekście mogą okazać się też głośniki stereo, a dla zwolenników intymności i prywatności producent postarał się o złącze mini jack.

O dostęp do rozmaitych funkcji sztucznej inteligencji dba tu TeclastOS bazujący na systemie Android 15. Oferuje między innymi skalowanie treści multimedialnych, optymalizacje kolorów, obsługę gestami oraz kilka innych narzędzi związanych z fotografią i redakcją tekstu. Zawiera też tryb PC z podzielonym ekranem.

Teclast T60AI (fot. Teclast)

Sercem tabletu jest wykonany w procesie technologicznym 6 nm procesor Allwinner A733 z dwoma rdzeniami Cortex-A76 (2 GHz) i sześcioma rdzeniami Cortex-A55 (1,79 GHz). Nie należy więc nastawiać się na demona prędkości. Szczególnie że do pomocy ma tylko 6 GB RAM.

Na pliki czeka 128 GB pamięci masowej typu UFS 3.1, a stosunkowo długi czas działania zapewniać ma kobaltowo-litowy akumulator o pojemności 8000 mAh. Poza wyświetlaczem z przodu znalazło się jeszcze miejsce na aparat 5 Mpix. Z tyłu zaś, na ośmiokątnej wyspie, zainstalowano dwie kamery (13 Mpix + 0,08 Mpix) wraz z lampą błyskową. Całość waży około 620 gramów i ma jedynie 8 mm grubości.

Teclast T60AI (fot. Teclast)

Teclast T60AI – cena i dostępność

Aktualnie tablet Teclast T60AI jest dostępny wyłącznie na platformie Temu, gdzie jego cena wynosi 690,98 złotych. Nabywcy mogą liczyć na darmową dostawę do Polski, ale muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości.