Takie smartfony są bez sensu? Samsung uważa inaczej

Grzegorz Dąbek·
Niektórzy uważają, że smartfony tego typu nie powinny trafiać do sprzedaży w 2025 roku. Samsung jest zupełnie innego zdania, co udowadnia jego ostatnie posunięcie.

Nowy smartfon Samsunga trafił do sprzedaży w Polsce

Pod koniec sierpnia 2025 roku do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Samsung Galaxy A17 5G. Jego cenę (za konfigurację 4/128 GB) ustalono na 999 złotych. Teraz można kupić również jego brata prawie bliźniaka – model Galaxy A17 4G.

Wyposażony jest on w wyświetlacz Super AMOLED, cechujący się przekątną 6,7 cala i rozdzielczością Full HD+ 2340×1080 pikseli oraz funkcją odświeżania wyświetlanego obrazu z częstotliwością 90 Hz i wycięciem w kształcie litery U w górnej części.

We wspomnianym notchu umieszczono aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.0). Na tyle są natomiast trzy aparaty: główny z matrycą 50 Mpix, przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny z sensorem 5 Mpix (f/2.2) i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

We wnętrzu smartfon Samsung Galaxy A17 LTE ma natomiast 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Ponadto oferuje slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB, dual SIM, moduł NFC i czytnik linii papilarnych.

Fabrycznie zainstalowany system to Android 15. Producent deklaruje, że udostępni temu modelowi 6 aktualizacji systemu, a do tego zapewni mu poprawki zabezpieczeń przez 6 lat. Od razu po wyjęciu z pudełka można też korzystać z funkcji Zakreśl, aby wyszukać i Google Gemini Live.

Smartfon Samsung Galaxy A17 4G ma cechować się również wysoką odpornością za sprawą wykorzystania szkła Corning Gorilla Glass Victus oraz obudowy o odporności, spełniającej kryteria klasy IP54. Przy tym urządzenie ma wymiary 166,4×77,9×7,5 mm i waży 192 gramy.

Nowy smartfon Samsung Galaxy A17 LTE jest tani

Cena tego modelu u autoryzowanych partnerów producenta z Korei Południowej wynosi 849 złotych. Smartfon Samsung Galaxy A17 4G jest zatem o 150 złotych tańszy od Galaxy A17 5G, przy czym jedyną różnicą jest obsługa 5G (lub jej brak). Za 1199 złotych dostępna jest z kolei wersja 8/256 GB.

Na koniec trzeba zauważyć, że wszystkie sklepy podają, iż Galaxy A17 LTE ma procesor Samsung Exynos 1330, co wydaje się błędem, ponieważ obsługuje on 5G, a wcześniejsze informacje wskazywały na układ MediaTek Helio G99.

