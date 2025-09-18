Kupiłeś iPhone 17 Pro? Mamy złe wieści

Wszystkie smartfony z serii iPhone 17 spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród klientów w Polsce (i nie tylko). Okazuje się jednak, że właściciele modelu iPhone 17 Pro mogą mieć problem.

Niespodziewany problem podczas korzystania z aparatu iPhone 17 Pro

Dość często bywa, że nowo zaprezentowane smartfony mają tzw. „problemy wieku dziecięcego”, które ujawniają się, kiedy urządzenia trafią do pierwszych użytkowników (podczas gdy – jak podpowiada logika – powinny zostać wyłapane i naprawione jeszcze przed wprowadzeniem sprzętu na rynek).

Taki właśnie problem odkryto w przypadku modelu iPhone 17 Pro, który zadebiutował 9 września 2025 roku. Co więcej, pojawił się on również podczas korzystania z supersmukłego iPhone Air. Henry Casey z CNN Underscored w swoich pierwszych wrażeniach ujawnił, że na części zdjęć, zrobionych podczas koncertu, pojawiły się „małe, zaciemnione fragmenty, w tym pola i fragmenty białych zawijasów”.

fot. Henry Casey, CNN Underscored via MacRumors

Sytuacja ta wystąpiła średnio na co dziesiątym zdjęciu, za każdym razem na ekranie za sceną, co może wzbudzić niepokój, jako że nie był to odosobniony przypadek. Czasami bowiem zdarzają się jednostkowe sytuacje, gdy aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Tutaj jednak najwyraźniej nie mamy z nimi do czynienia.

Apple już zareagowało na informacje o niepoprawnym działaniu aparatów w iPhone 17 Pro i iPhone Air

Henry Casey z CNN Underscored zgłosił tę sytuację Apple. Gigant z Cupertino odpowiedział, że może ona wystąpić w „bardzo rzadkich przypadkach, gdy wyświetlacz LED jest wyjątkowo jasny i świeci bezpośrednio w stronę kamery”.

Producent zadeklarował, że znalazł już rozwiązanie i naprawi ten błąd w nadchodzącej aktualizacji oprogramowania. Nie powiedział jednak, kiedy zamierza ją udostępnić użytkownikom. Zdecydowanie powinien zrobić to jak najszybciej – najlepiej już jutro, ponieważ iPhone 17 Pro i iPhone Air będą dostępne od 19 września 2025 roku.

Wtedy też zamówione w przedsprzedaży egzemplarze powinny trafić do pierwszych klientów, a przynajmniej tych, którzy zamówili je jako jedni z pierwszych. Dziś bowiem w sklepie Apple deklarowany czas dostawy wynosi 2-3 tygodnie w przypadku większości wersji Phone 17 Pro i 3-4 tygodnie dla iPhone 17 Pro Max.