Rząd wyda Twoje pieniądze na system, który posłuży do zabierania Ci kolejnych pieniędzy

Rząd planuje stworzyć i uruchomić system, który ma ułatwić mieszkańcom Polski regulowanie należności wobec instytucji państwowych. Koszty związane z jego funkcjonowaniem, w perspektywie najbliższych 10 lat, szacowane są na ponad 74 miliony złotych.

Rząd chce stworzyć i uruchomić ogólnopolską platformę ePłatności

Według założeń platforma ePłatności będzie systemem teleinformatycznym, prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji, który zapewni funkcjonalności niezbędne do działania usługi ePłatności. Z kolei usługa ePłatności ma być publiczną usługą online, umożliwiającą realizację elektronicznych transakcji płatniczych dotyczących należności pobieranych przez podmioty publiczne.

W ramach systemu ePłatności będzie można sprawdzić informację o należnościach i uregulować je bez prowizji. Ponadto ma on udostępniać dane na temat statusu płatności i możliwość wygenerowania dowodu potwierdzającego dokonanie płatności. Dostępna ma być również historia płatności.

Za pomocą systemu i usługi ePłatności będzie można uregulować podatki, opłaty, niepodatkowe należności wobec budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, opłaty skarbowe i opłaty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707), a także inne opłaty, pobierane przez podmioty publiczne na podstawie przepisów odrębnych.

Za obsługę płatności odpowiadać ma Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, której warunki i zakres są określone w ustawie. Możliwe ma być uregulowanie płatności za pomocą Blika oraz kart płatniczych Mastercard i Visa. W przyszłości lista obsługiwanych metod płatności może jednak się wydłużyć.

Ustawa o usłudze ePłatności miałaby wejść w życie już 1 stycznia 2026 roku.

Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że system ePłatności jest potrzebny

ePłatności są już dostępne w aplikacji mObywatel, dzięki czemu mieszkańcy wybranych miast mogą wnosić opłaty – na przykład za odpady czy podatek od nieruchomości – za pośrednictwem tego programu. Aktualnie jednak Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia tę usługę wyłącznie w ramach pilotażu, który ma potrwać do końca 2025 roku.

Na koniec drugiego kwartału 2025 roku podłączonych było 71 urzędów (na dzień 20 sierpnia 2025 roku już 81). Zrealizowano też 379 tysięcy transakcji na łączną kwotę 34 milionów złotych. Dołączenie do systemu ePłatności ma być dobrowolne. Ministerstwo Cyfryzacji zakłada również możliwość przeprowadzenia naboru na udzielenie dotacji na integrację systemów teleinformatycznych jednostek samorządu terytorialnego z systemem ePłatności.

Resort jest przekonany, że przyspieszy to cyfryzację i ograniczy koszty, ponieważ niektóre podmioty publiczne udostępniają własne systemy pobierania należności bezgotówkowo. Państwowy system ePłatności będzie dla nich darmowy – finansowany przez budżet państwa.

Ministerstwo Cyfryzacji nie wyklucza również umożliwienia dołączenia do systemu podmiotom publicznym innym niż JST (jednostki samorządu terytorialnego), ale w ich przypadku pobierana ma być opłata w wysokości 10 groszy za transakcję.