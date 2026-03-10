Taki smartfon wystarczy klientom. Więcej nie trzeba

Na rynku pojawił się nowy smartfon, który oferuje w zupełności wystarczającą większości klientów specyfikację. To zdecydowanie materiał na hit.

Smartfon Vivo V70 FE to idealna propozycja dla większości klientów

Smartfon ze średniej półki to idealna propozycja dla większości osób, ponieważ nie kosztuje kroci, a jednocześnie zapewnia specyfikację, która spokojnie wystarczy na więcej niż dwa lata komfortowego użytkowania (mając na uwadze fakt, że użytkownicy korzystają z telefonów coraz dłużej).

Smartfon Vivo V70 FE to urządzenie, które spełnia te kryteria. Jego sercem jest niezły procesor MediaTek Dimensity 7360-Turbo 2,5 GHz (4 nm), pamięć RAM typu LPDDR5 ma pojemność od 8 do 12 GB RAM, a pamięć wbudowana typu UFS 3.1 od 256 do 512 GB (w zależności od wersji). Akumulator cechuje się natomiast pojemnością 7000 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 90 W.

Vivo V70 FE (źródło: Vivo)

Smartfon Vivo V70 FE oferuje też aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 90° na przodzie oraz 200 Mpix z f/1.88 i OIS na tyle, któremu towarzyszy 8 Mpix aparat z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym. Do tego na pokładzie są symetryczne głośniki stereo, NFC i pilot na podczerwień.

Ponadto smartfon Vivo V70 FE wyposażono w 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K 2800×1260 pikseli (449 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 30, 60, 90 i 120 Hz oraz osiąga jasność do 1900 nitów. Zintegrowano z nim również optyczny czytnik linii papilarnych.

Vivo V70 FE (źródło: Vivo)

Całe urządzenie ma wymiary 163,7×76,2×7,59 mm, waży 200 gramów i cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69. Jego pracą zarządza system Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Vivo V70 FE – cena, dostępność

Smartfon Vivo V70 FE zadebiutował w Indonezji, gdzie będzie sprzedawany w trzech konfiguracjach:

8/256 GB za 6499000 rupii (równowartość około 1405 złotych),

12/256 GB za 7199000 rupii (~1560 złotych).

8/512 GB za 7399000 rupii (~1600 złotych),

Dostępność Vivo V70 FE w Polsce pozostaje pod znakiem zapytania, natomiast pewne jest, że w połowie marca 2026 roku do Polski trafi smartfon Vivo V70 z jeszcze lepszą specyfikacją.